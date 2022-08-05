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"Ваші ракети обернуться проти вас": ізраїльський ілюзіоніст Урі Геллер пригрозив Путіну Силою Розуму

5 серпня 2022, 22:21

Геллер переконаний, що був обраний, для запобігання глобальної катастрофи світового масштабу.

Урі Геллер звернувся до Путіна
Урі Геллер звернувся до Путіна / facebook.com/theurigeller

Ізраїльський фокусник, ілюзіоніст, Менталіст і містифікатор Урі Геллер звернувся до президента Путіна з попередженням: якщо він прийме рішення використати ядерну зброю, боєголовки розгорнуться проти Росії і її народу.

На початку його кар'єри, Урі ввели в транс. У такому стані він розповів, як, на його думку він отримав свою надприродну силу. На довершення своєї розповіді він нелюдським голом розповів, що він - обраний, і здатний запобігти жахливій катастрофі в світі, який стоїть на порозі війни.

Схоже, час фокусника настав, і він відчуває в собі достатньо сили, щоб запобігти ядерній війні. У своєму зверненні до Путіна, яке він виклав на своїй сторінці в Facebook, Геллер заявив: "Якщо ви вдастеся до використання ядерної зброї і вирішите націлитися на Шотландію або будь-яку іншу країну світу, ваші плани і ваші ракети обернуться проти вас! Я використаю кожну молекулу своєї Сили Розуму, щоб перешкодити вам почати ядерну атаку!"

Втім, ілюзіоніст зізнається - йому знадобиться допомога кожного, хто вірить у свою ментальну силу: "І я закликаю всіх чудових, миролюбних людей у всьому світі приєднатися до мене. Я хочу, щоб кожен, хто читає це, приділив мені лише кілька секунд, щоб допомогти. Будь ласка, припиніть те, що ви робите прямо зараз, і просто витратьте п'ять секунд на день, щоб візуалізувати сяюче енергетичне силове поле, подібне сліпучому золотому щиту в небі, яке буде відкидати будь-які ядерні боєголовки, які захоче випустити Путін".

Потім Геллер звернувся особисто до Путіна, і жорстко пояснив, чому до його слів варто прислухатися, поки не стало надто пізно. "А тобі, Путін, я скажу ось що: крім використання цієї величезної енергії всієї нашої об'єднаної сили розуму, є також сили набагато, набагато більші, ніж ти можеш собі уявити, які, я впевнений, втрутяться, щоб перешкодити тобі почати ядерну війну. Вони спостерігають і чекають, і вони зупинять тебе. Не приймай це жахливе рішення.

Будь ласка, зверни увагу: якщо ти продовжиш, найбільше постраждає Росія і її народ. Ваші комп'ютери управління польотами вийдуть з ладу, ваші навігаційні системи відмовлять, а ваші ракети вийдуть з ладу! Ви були попереджені", - заявив ілюзіоніст.

Раніше радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле голосно і з гордістю заявила про свою антивоєнну позицію - вона вийшла на сцену, високо піднявши прапор України.

Свою позицію також висловила російська і радянська акторка, зірка Службового роману, Світлана Немоляєва - вона засудила колегу, Лію Ахіджакову, за антивоєнні переконання.

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