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"Легко критикувати": зірка Службового роману Немоляєва підколола Ахіджакову за антивоєнну позицію

2 серпня 2022, 19:08

Сама "Оля в жахливих трояндочках" має самі легкодухі з можливих переконань.

Світлана Немоляєва та Андрій Мягков
Світлана Немоляєва прокоментувала антивоєнну позицію Лії Ахеджакової / imdb.com

Радянська і російська акторка театру і кіно, зірка фільмів Службовий роман і Гараж, Світлана Немоляєва розповіла, як ставиться до заяв Лії Ахеджакової політичного характеру.

Колега Немоляєвої по кіномайданчиках і театральних сценах має стійку антивоєнну позицію, засуджує військову політику Кремля і з 2014 року виступала проти введення російських військ на територію України.

Немоляєва ж відноситься до активної громадської та політичної діяльності Ахеджакової з легким поблажливістю. Свою позицію вона вважає за краще тримати при собі, публічно озвучуючи наратив багатьох "артистів поза політикою", мовляв "за все хороше, проти всього поганого".

Однак, в інтерв'ю Світлани Володимирівни Вечірній Москві все-таки прослизнуло знайоме рашистське гасло про те, що Батьківщину потрібно любити незалежно від будь-яких обставин.

"У Лії своя точка зору, у мене своя. Я вважаю, що краще любити свою країну, любити і розуміти, що ідеального ніколи і ні в чому не буває. І потрібно прагнути до того, щоб було краще, а не просто критикувати. Але я люблю Лію. Тому щоб не сваритися і не ображати один одного, ми з нею на ці теми не розмовляємо. Я віддаю перевагу такому варінту. Мені здається, вона теж. ... Ми з нею грали, чудово спілкувалися і намагалися не торкатися політичних проблем", - каже Немоляєва.

Раніше стало відомо, що від запроданки Ані Лорак втік коханець. Один з продюсерів натякнув, що артистку кинули через її фінансове становище, яке різко погіршилося під час війни.

Співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні в страху втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Лія Ахеджакова новини шоу бізнесу війна Росії та України
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