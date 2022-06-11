Валюха зі "Сватів" відмовилася виступати в окупованому Донецьку / скріншот

Зірка відомого серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, якій з 2015 року заборонений в'їзд в Україну через підтримку окупації Криму і східних областей, не поїхала виступати в Донецьк.

Як розповів пропутінський актор Станіслав Садальський у коментарі російським ЗМІ, від запланованої ними поїздки довелося відмовитися.

За словами Садальського, Кравченко запевняла його, що хоче підтримати рідний Донецьк і готова виступити з ним на сцені Донецького драматичного театру "за покликом серця". Однак причиною скасування поїздки нібито став страх молодих акторів.

"Ми теж з Танею Кравченко хотіли поїхати туди, саме за покликом серця. Таня сама з Донецька, а молоді злякалися їхати", – заявив пропагандист.

читайте такожАнна Кошмал розповіла, як підтримує зв'язок з колегами зі "Сватів"Удвох актори не наважилися "підтримати" окупантів, тому відмовилися від цієї затії, хоча вже організували майданчик для свого пропагандистського виступу.

"У нас молоді не поїхали, не знаю, чому. Ми з Танею хотіли зіграти, і в Донецькому театрі домовилися. У Донецьку один з найкрасивіших театрів Європи. Весь в золоті. Я обожнюю цей театр, сцену цього театру. Ми хотіли прем'єру показати", - йдеться в коментарі.

Раніше актор Федір Добронравов, який мовчить про звіряче російське вторгнення в Україну, заявив, що радий відходу зарубіжного кіно з російського ринку.

За словами Добронравова, закриття кінотеатрів через великі збитки не зможе перешкодити хорошому кіно прорватися до глядача. "Неможливо заховати хороше кіно. Я щасливий, що російському кінематографу дали такий шанс", — підкреслив артист.

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