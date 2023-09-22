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"Вали туди, звідки ти прийшла": співачка Міла Нітіч розповіла про стосунки з аб'юзером

Олег Макаров
22 вересня 2023, 15:16 оновлено 22 вересня, 15:16
В Польщі артистка познайомилась з чоловіком, який виявився алкоголіком та аб’юзером.
'Вали туди, звідки ти прийшла': співачка Міла Нітіч розповіла про стосунки з аб'юзером
Міла зізналась, що партнер її емоційно "знищував" / Колаж Главреда. Фото: Pixabay, прес-служба співачки

На початку повномасштабної війни, коли багато артистів та творчих особистостей шукали притулок у Польщі, Міла Нітіч поїхала туди, щоб виступати на благодійних концертах на підтримку ЗСУ. Там вона зустріла чоловіка, в якого закохалася. Про це вона розповіла у програмі ЖВЛ.

"Я зайшла у стосунки з алкоголіком, з людиною, яка не здатна була себе стримувати емоційно. З людиною, яка була абсолютно різною, коли вона була тверезою і коли вона напивалась," - зізналася співачка.

Незважаючи на те, що чоловік ніколи не застосовував фізичне насильство, моральне та емоційне насильство було дуже виразним. Міла відчувала контроль від чоловіка, який морально знищував її.

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"В кінцевому результаті мені сказали, що вали туди, звідки ти прийшла. Ти взагалі-то могла б спитатися, чи можна я поїду попрацюю? А я кажу: "Слухай, ти вдарився чи що? Я ніколи нікого не питалася: "Можна я буду працювати?" Ти знав, хто я, ми з тобою про це домовлялись," - розповіла Міла.

Окрім емоційного насильства, співачка поділилася історією про жадібність колишнього. Чоловік подарував їй дороговартісну автівку, а потім забрав її, переконуючи, що він "просто дав її покататись".

"Через місяць нашого спільного життя він мені подарував дороговартісну нову автівку за 100 тисяч доларів. А через чотири, коли я не витримала і вирішила піти, він в мене її забрав", - поділилась Нітіч.

Після болючого розриву, Міла зрозуміла, що перебувала у стосунках з аб'юзером і вирішила поділитися своєю історією, щоб надихнути інших жінок шукати допомогу та виходити з аб'юзивних стосунків.

"Я хочу зараз реально сказати для всіх жінок, послухайте, якщо ви перебуваєте у стосунках з аб'юзером, забудьте про те, що він колись зміниться," - закликала артистка.

Нагадаємо, Міла Нітіч, яка відома своєю музичною кар'єрою та громадською активністю, потрапила у скандальну ситуацію. Вона опинилася серед осіб, що підтримали ініціативу священика УПЦ МП. Її підпис виявився у списку осіб, які підтримали ідею російськомовних служінь у церкві.

Раніше співачка заразилася коронавірусом Омікрон після відпочинку в Стамбулі. За її словами, вона дізналася про свій позитивний тест на коронавірус Омікрон у четвер, 3 лютого. Міла також поділилася, що хворіє вже більше тижня.

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Міла Нітіч
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