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Українська співачка захворіла на Омікрон та розповіла про симптоми

4 лютого 2022, 22:18

Міла Нітіч, яка нещодавно повернулася з відпочинку в Стамбулі, підхопила новий штам Омікрон.

Міла Нітіч
Міла Нітіч захворіла Омікроном / прес-служба

Українська співачка Міла Нітіч захворіла на новий штам коронавірусу Омікрон. Про свій діагноз вона дізналася в четвер, 3 лютого, розповіла артистка у своїх Instagram-stories.

Міла Нітіч, яка нещодавно повернулася з відпочинку в Стамбулі, підхопила новий штам Омікрон. Вона додала, що хворіє вже більше тижня.

"За два роки існування коронавірусу я не захворіла жодного разу. Зате "Омікрончик" мене на раз-два. Насправді хворію вже більше 1,5 тижня, просто в Туреччині робила ПЛР-тест, який нічого не показав", – сказала знаменитість.

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Виконавиця назвала свої симптоми. Зокрема, у Міли є закладеність носа, вона слабо відчуває запахи. Однак, вона зазначила, що смак не зник.

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"Є лише єдиний мінус - якийсь вакуум в голові, трохи болить. І ще я дуже сильно кашляла, але оскільки я більше тижня приймаю антибіотики, він пройшов", – додала вона.

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Наприкінці співачка побажала українцям бути обережними і берегти своє здоров'я.

Нагадаємо, раніше експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керк заявила про те, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж нинішній Омікрон.

"Омікрон не буде останнім варіантом, який ми будемо обговорювати, і дуже реальною є можливість появи в майбутньому варіантів, які викликають стурбованість", - підкреслила представник ВООЗ.

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шоу-бізнес коронавірус Міла Нітіч омікрон
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