УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Валерій Меладзе виступив в Росії після антивоєнних висловлювань і оголошення про відхід зі сцени

14 червня 2022, 22:19

Спроби артиста бути "і вашим, і нашим" починають дратувати російські ЗМІ.

false
Валерій Меладзе виступив на Дні Росії в Єкатеринбурзі / instagram.com/meladzevalerian

Співак Валерій Меладзе 24 лютого, коли Росія почала повномасштабну війну з Україною, в числі перших закликав зупинити кровопролиття і сісти за стіл переговорів. За свою антивоєнну позицію артист навіть був включений в список "заборонених" на території РФ.

Пізніше любитель "Дівчат з вищого суспільства" розповів про плани залишити сцену на благо науки, якою займався на початку своєї співочої кар'єри. Мовляв втратив інтерес до шоу-бізнесу.

Однак протримався без виступів Меладзе недовго. На одному з фан-акаунтів Валерія Шотаєвича в Instagram з'явилися відеозаписи з концерту, присвяченого Дню Росії в Єкатеринбурзі.

Там він виконав свої найкращі хіти, спілкувався з глядачами зі сцени про кохання, був бадьорий і веселий. Такі спроби відновити виступи в країні-агресорі погано сприйняли рашистські пропагандисти.

Для них здалося неприйнятним, що артист "наживається" на громадянах країни, дії якої він засуджує. РосЗМІ вибухнули гнівними заголовками на адресу Меладзе.

false
РосЗМІ засуджують Меладзе за виступи в критикованій ним Росії / скріншот

читайте такожВіра Брежнєва і Костянтин Меладзе на межі розлучення

Раніше російська співачка, колишня солістка групи Браво Жанна Агузарова, яка раніше мовчала про війну в Україні, виступила в День Росії на боці рашистів.

Російський актор Панін, який засуджує військову політику Кремля, розповів, чим його розчарували росіяни, і тому він боїться повертатися в РФ.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Валерій Меладзе новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Последние новости

23:57

Арестович розповів про "день української артилерії"

23:50

Дорофєєва порадила, як переживати тривожність і панічні атаки

23:41

Ксенія Мішина порушила закон в Бельгії і заплатила штраф у розмірі української "мінімалки"

23:39

Збірна України зіграла внічию з Ірландією в Лізі НаційВидео

23:34

Шарліз Терон стала брюнеткою

Реклама
23:22

"Триматися життєво необхідно": Зеленський звернувся до бійців ЗСУ на ДонбасіВидео

23:13

The Hardkiss виступить на одній сцені з Metallica в Празі

23:03

"Путін у комі": ЗМІ повідомили про невдалу операцію глави Кремля і розробку сценарію передачі владиВидео

23:00

"Мамина любов немає спротиву і меж": рецензія на фільм "Доктор Стрендж: в мультивсесвіті божевілля"Видео

22:38

"Невимовна втрата": в Мережі відреагували на трагічну загибель активіста Романа Ратушного

22:22

"Наші руки закривавлені": Щварценеггер обрушився на Європу за співпрацю з Росією

22:19

Валерій Меладзе виступив в Росії після антивоєнних висловлювань і оголошення про відхід зі сцениВидео

21:31

В РНБО спростували головні фейки про виїзд військовозобов'язаних чоловіків з УкраїниВидео

21:22

Ілона Гвоздьова проти ЛГБТ: згадала скандал з Меловіном і вибачилася перед психічно хворими

21:22

В Україну увірветься антициклон David: синоптики розповіли, коли прийде спекаВидео

21:05

Ніяких важливих справ більше: в Україні ліквідували російського прокурора-полковника

20:57

Сховища та залізниця: Байден озвучив нові ідеї щодо вивезення зерна з України

20:38

Путін зібрався захопити всю Україну, проте план приречений на провал – Міноборони СШАВидео

20:30

У Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні на "Раммштайні-3" - CNNВидео

20:24

Росіяни посилюються для штурму Сєвєродонецька і зазнають втрат - ГенштабВидео

Реклама
20:23

Війна в Україні може затягнутися до 10 років - CNBC

20:10

Прикмети на 16 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВидео

19:55

Безплідні мрії: у Росії показали карту бажаного окупантами розділу УкраїниВидео

19:31

Перелом у війні з Росією: чому друга половина червня буде знаковоюмнение

19:30

Поразка України призведе до нового удару Росії: Зеленський попередив Захід про напад ПутінаВидео

19:25

Зеленський розповів про мир з Росією після ПутінаВидео

19:23

Неймовірне везіння і зміни на краще: 3 знаки стануть справжніми щасливчиками влітку 2022Видео

19:18

У Кабміні, пояснили чи пройде в 2022 році пенсійна реформа і чи піднімуть соцвиплати

18:57

Брітні Спірс довелося укласти шлюбний контракт з молодим чоловіком - озвучені незвичайні умови

18:47

Мовляв, новини з України дуже токсичні: Єфросиніна розповіла, як європейці втомилися від нашої війниВидео

18:35

У Міноборони розповіли, чи будуть закликати жінок на фронтВидео

18:34

Завершення війни і звільнення територій: Зеленський поставив Кремлю умову щодо зустрічі з ПутінимВидео

18:23

Олег Жданов. Чого чекати на фронті найближчим часомВідеоблоги

18:05

Військовий експерт розповів, яка кількість РСЗВ допоможе ЗСУ в боях з росіянамиВидео

17:47

Гаубиці Panzerhaubitze 2000 будуть доставлені в Україну вже найближчим часом - Міноборони ФРНВидео

17:43

Прикмети на 15 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВидео

17:30

Магнітні бурі в червні 2022 року: які геомагнітні сюрпризи на нас чекають цього тижняВидео

17:27

Хто купається в озері для пиття, тому повістка: у Трускавці вирішили радикально боротися з порушниками

17:24

Який пряник готують для України за відмову від членства в НАТОмнение

17:11

У Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та УкраїниВидео

Реклама
16:56

Авіація РФ побоюється удару від ЗСУ: ворог вже не літає на підконтрольні Києву райониВидео

16:54

У Мережі повідомили про вибух в авто херсонського зрадника Сальдо: він спростував інцидентВидео

16:44

Найсмачніша молода картопля з хрусткою скоринкою: чудовий рецептВидео

16:43

Мамина копія: у мережі з'явилося рідкісне відео старшої дочки Бейонсе і Jay ZВидео

16:29

Підтримка і опора: 3 найнадійніших знака зодіакуВидео

16:27

Шоумен Бєдняков потряс українців важкою розповіддю про смерть матері в МаріуполіВидео

16:20

У Мінагрополітики пояснили, як блокада портів вдарила по курсу долара

16:12

Союзна допомога Польщі і Великобританії може вирішити результат війни в Україні – Піонтковський

16:01

Окупанти намагалися здати на металобрухт запчастини до комплексу ППО, щоб не їхати на передовуВидео

15:39

"Ненавиджу": українська ведуча показала, як у Німеччині на неї напав росіянин за "Слава Україні"Видео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти