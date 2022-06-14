Валерій Меладзе виступив в Росії після антивоєнних висловлювань і оголошення про відхід зі сцени

Валерій Меладзе виступив на Дні Росії в Єкатеринбурзі / instagram.com/meladzevalerian

Співак Валерій Меладзе 24 лютого, коли Росія почала повномасштабну війну з Україною, в числі перших закликав зупинити кровопролиття і сісти за стіл переговорів. За свою антивоєнну позицію артист навіть був включений в список "заборонених" на території РФ.

Пізніше любитель "Дівчат з вищого суспільства" розповів про плани залишити сцену на благо науки, якою займався на початку своєї співочої кар'єри. Мовляв втратив інтерес до шоу-бізнесу.

Однак протримався без виступів Меладзе недовго. На одному з фан-акаунтів Валерія Шотаєвича в Instagram з'явилися відеозаписи з концерту, присвяченого Дню Росії в Єкатеринбурзі.

Там він виконав свої найкращі хіти, спілкувався з глядачами зі сцени про кохання, був бадьорий і веселий. Такі спроби відновити виступи в країні-агресорі погано сприйняли рашистські пропагандисти.

Для них здалося неприйнятним, що артист "наживається" на громадянах країни, дії якої він засуджує. РосЗМІ вибухнули гнівними заголовками на адресу Меладзе.

РосЗМІ засуджують Меладзе за виступи в критикованій ним Росії / скріншот

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Раніше російська співачка, колишня солістка групи Браво Жанна Агузарова, яка раніше мовчала про війну в Україні, виступила в День Росії на боці рашистів.

Російський актор Панін, який засуджує військову політику Кремля, розповів, чим його розчарували росіяни, і тому він боїться повертатися в РФ.

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