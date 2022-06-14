Валерій Меладзе виступив в Росії після антивоєнних висловлювань і оголошення про відхід зі сцени

Спроби артиста бути "і вашим, і нашим" починають дратувати російські ЗМІ.
Співак Валерій Меладзе 24 лютого, коли Росія почала повномасштабну війну з Україною, в числі перших закликав зупинити кровопролиття і сісти за стіл переговорів. За свою антивоєнну позицію артист навіть був включений в список "заборонених" на території РФ.
Пізніше любитель "Дівчат з вищого суспільства" розповів про плани залишити сцену на благо науки, якою займався на початку своєї співочої кар'єри. Мовляв втратив інтерес до шоу-бізнесу.
Однак протримався без виступів Меладзе недовго. На одному з фан-акаунтів Валерія Шотаєвича в Instagram з'явилися відеозаписи з концерту, присвяченого Дню Росії в Єкатеринбурзі.
Там він виконав свої найкращі хіти, спілкувався з глядачами зі сцени про кохання, був бадьорий і веселий. Такі спроби відновити виступи в країні-агресорі погано сприйняли рашистські пропагандисти.
Для них здалося неприйнятним, що артист "наживається" на громадянах країни, дії якої він засуджує. РосЗМІ вибухнули гнівними заголовками на адресу Меладзе.
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Раніше російська співачка, колишня солістка групи Браво Жанна Агузарова, яка раніше мовчала про війну в Україні, виступила в День Росії на боці рашистів.
Російський актор Панін, який засуджує військову політику Кремля, розповів, чим його розчарували росіяни, і тому він боїться повертатися в РФ.
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