У РФ заборонили концерти артистів, які виступили проти війни в Україні: список "неугодних"

У РФ заборонили концерти артистів, які виступили проти війни в Україні / соцмережі

У Росії почали забороняти запрошувати на концерти російських зірок, які висловилися проти війни в Україні.

Під забороною тепер і деякі українські зірки, які засудили президента РФ Володимира Путіна за кровопролиття в Україні, повідомляє "Агентство".

За даними видання, з деяких російських зірок почали брати зобов'язання, що вони не будуть виходити на сцену з будь-якою українською символікою і не будуть висловлюватися про агресивне вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Українські зірки, яким заборонили виступати в РФ: Іван Дорн, Макс Барських, Надя Дорофєєва, Потап і Настя Каменських, Світлана Лобода, Віра Брежнєва, Монатік, Алексєєв, групи "Океан Ельзи", "Один в каное", "нерви".

Російські зірки, яким заборонили виступати в РФ: Максим Галкін, Валерій Меладзе, Борис Гребенщиков, репери НойзМС і Oxxxymiron, групи "Каста", Anacondaz," Кровосток","2маші".

t.me/wwwagentsmedia

t.me / wwwagentsmedia

Нагадаємо, бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що війна в Україні - це "зручне виправдання" для "русофобії"і назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "кризою".

Також ми повідомляли, що британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання житлоукраїнським біженцям.

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