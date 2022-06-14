Зв'язок з космосом втрачено: Жанна Агузарова перейшла на бік рашистів

Жанна Агузарова зізналася в коханні Росії / instagram.com/rare_celebs

Російська співачка, колишня солістка групи Браво Жанна Агузарова зробила суперечливу заяву під час виступу на фестивалі Стереолето в Санкт-Петербурзі.

Артистка раніше ретельно приховувала свої політичні уподобання, проте 12 червня, в День Росії, зі сцени, під час виконання свого хіта Чудова країна, вона змінила рядки з пісні так, що вийшло зізнання в любові до Росії.

"Меня ты поймешь, лучшей страны не найдешь. ... Недавно гостила в чудесной стране. Нашей стране", - промовила Агузарова. На тлі її тривалого мовчання про війну в Україні, росЗМІ сприйняли цей перфоманс, як прояв проросійської позиції артистки.

Відома своїм епатажними витівками Агузарова ні підтвердила, ні спростувала свою прихильність до рашистської ідеології, проте її слова говорять самі за себе.

Схоже, марсіанка всерйоз вирішила схвалити військове вторгнення РФ в Україну.

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Раніше свою проросійську позицію висловив рок-виконавець, колишній лідер гурту Арія Валерій Кіпєлов. Під час одного з концертів він побажав російській армії перемоги.

У піку "арійцю" виступив Макс Покровський, лідер групи Ногу Свело! Він назвав Кіпєлова хитрою людиною, яка вичікує, щоб пізніше зайняти більш вигідну позицію. Сам же Покровський впевнений у перемозі України, всіляко її підтримує, і навіть присвятив нашій мужній країні потужну пісню.

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