Панін образив росіян та наговорив собі на статтю : "Всі мерзотники, негідники, злочинці та ідіоти"

Панін розчарувався в росіянах і розповів, чому боїться повертатися в Росію / t.me/alexeypanin77

Російський актор Олексій Панін, який засуджує війну в Україні та злочинні дії уряду Путіна, розповів, чим його розчарував російський народ.

В інтерв'ю Дмитру Гордону артист зізнався - він був упевнений, що РФ не зважиться на війну. А коли російські окупанти вторглися на територію України, до останнього сподівався, що це послужить для росіян сигналом до того, щоб усунути нині діючу владу і припинити військові дії.

"У перші години, коли я дізнався, що почалася війна, я клянуся, перша моя думка була: "Все, народ зараз знесе цю владу". Я був упевнений, що народ вийде на вулиці Росії, і я був упевнений, що все закінчиться дуже швидко. Я не міг собі уявити не те, що російський народ це схаває, російський народ багато чого схавав, але я був упевнений, що це остання точка. Я думав, що все. І нічого..." - пригадує Панін.

Така аморфність співвітчизників його дуже розчарувала. На питання Гордона, чому росіяни мовчать, актор довго шукав відповідь. "[Поняття не маю - неценз.], чому так. Бо більшій частині росіян, їм [плювати - неценз.]. Їм [плювати - неценз.] на те, що відбувається в Україні, їм [плювати - нецензурно.] на те, що відбувається в сусідньому місті. Немає у мене розумного пояснення. Одні - мерзотники, інші - негідники, треті - злочинці, четверті - ідіоти. Звичайно є люди, які небайдужі, люди, які проти, люди, які співпереживають, люди, які щось говорять, але їх страшенно мало", - журиться зірка Жмурок.

Також він підкреслив, що через свою антивоєнну позицію втратив єдине джерело доходу. Останні кілька років Панін проживає в Іспанії, час від часу відвідуючи Росію з робочих питань. Зараз він побоюється повертатися на батьківщину, так як не впевнений в тому, що йому не захочуть помститися за його висловлювання: "Начебто ні в які іноагенти мене не оголошували, знаю, що там якісь депутати пару разів висловилися про те, що я щось на говорив на одну, на другу, на третю статтю, але поки з якихось офіційних джерел мені інформація не приходила про те, що я в розшуку або ще десь. Так, в пресі вони це мусолять, якусь статтю мені там приляпують... В Росію я в'їхати зможу, але я побоююся, чи можу я звідти виїхати".

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Раніше Олексій Панін різко прокоментував образливі слова українофоба і путініста Івана Охлобистіна - актор раніше захоплювався ним, але тепер вважає гниллю з абсурдними переконаннями.

Також Панін розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні. В інтерв'ю українській ведучій Наташі Влащенко Панін відповів на питання, як подібне беззаконня можна підтримувати.

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