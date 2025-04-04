У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліції

Молода дівчина потрапила в нетверезому стані на пост поліції і намагалася втекти.

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У Туреччині загинула модель і красуня-міс / Колаж Главред, фото соцмережі

Коротко:

Що трапилося з турецькою моделлю

Чому вона втекла від поліції

Уночі 1 квітня в турецькому місті Гіресун трапилася трагедія - загинула Міс Європа з Косово Гюлер Ердоган, яка приїхала на свято у своє рідне місто.

Як повідомляє турецьке видання Hurriyet, вона нібито покинула розважальний заклад і на своїй машині в'їхала на блокпост поліції. Ердоган, яка була напідпитку, кинула машину і побігла.

Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції / Фото соцмережі

Під час своєї "втечі", вона вискочила на естакаду, під час втечі впала на дорогу і отримала серйозні травми. На місце події одразу ж викликали кілька медичних бригад, однак під час розслідування було встановлено, що Гюлер Ердоган загинула.

Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції / Фото соцмережі

Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції / Фото соцмережі

Сім'я моделі та акторки видалила фото з Instagram дівчини та повідомила, що вона загинула.

Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції / Фото соцмережі

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