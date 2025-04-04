Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліції

Олена Кюпелі
4 квітня 2025, 19:41оновлено 4 квітня, 20:22
1070
Молода дівчина потрапила в нетверезому стані на пост поліції і намагалася втекти.
У Туреччині загинула модель і красуня-міс
У Туреччині загинула модель і красуня-міс / Колаж Главред, фото соцмережі

Коротко:

  • Що трапилося з турецькою моделлю
  • Чому вона втекла від поліції

Уночі 1 квітня в турецькому місті Гіресун трапилася трагедія - загинула Міс Європа з Косово Гюлер Ердоган, яка приїхала на свято у своє рідне місто.

Як повідомляє турецьке видання Hurriyet, вона нібито покинула розважальний заклад і на своїй машині в'їхала на блокпост поліції. Ердоган, яка була напідпитку, кинула машину і побігла.

Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції
Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції / Фото соцмережі

Під час своєї "втечі", вона вискочила на естакаду, під час втечі впала на дорогу і отримала серйозні травми. На місце події одразу ж викликали кілька медичних бригад, однак під час розслідування було встановлено, що Гюлер Ердоган загинула.

Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції
Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції / Фото соцмережі
Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції
Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції / Фото соцмережі

Сім'я моделі та акторки видалила фото з Instagram дівчини та повідомила, що вона загинула.

Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції
Гюлер Ердоган зірвалася з естакади, тікаючи від поліції / Фото соцмережі

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, у липні 2024 року стало відомо про добровільну мобілізацію Михайла Крупіна. Тоді артист зазначив, що зробив це, бо "не хоче, щоб за нього вирішували". Однак процес вступу до війська затягнувся аж на півроку - саме стільки розглядалися спірні питання щодо його придатності до служби.

Також українська акторка Анна Кошмал після других пологів розповіла про проблеми зі здоров'ям, через які вона почувається, "як підшофе". При цьому зірка зазначила, що подібне в неї вже траплялося, коли вона носила під серцем первістка.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Просто по вулиці": Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

"Просто по вулиці": Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

20:29Україна
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

19:35Війна
Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

19:33Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Останні новини

20:29

"Просто по вулиці": Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

20:18

Банкомати ПриватБанку не повертають картки: люди розлючені

19:54

Пугачова і Галкін прийшли на виставу і здивували своєю поведінкою - деталі

19:41

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліціїВідео

19:40

Німеччина таємно фінансує аналог Starlink для України - ЗМІ

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
19:35

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули діти

19:33

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

19:14

Усик – Дюбуа: відомо, коли планують провести бій

19:00

Трамп зробив ставку на хаос і крах цивілізаціїПогляд

Реклама
18:59

"Ми чули, як мама кликала доньку": удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'їФотоВідео

18:49

Ціна "тане на очах": в Україні різко дешевшає один із основних овочів

18:22

"Не їсть і не спить": дружина Джастіна Бібера закликала молитися за його здоров'я

18:08

"Це вже соромно": Анастасія Цимбалару вразила своїм зізнанням

17:58

VARUS здобув престижну нагороду BIG TRADE-MARKETING AWARD 2025 за кейс "Тапай сюди" новини компанії

17:46

Ціна летить у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

17:41

У США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру - Єрмак

17:40

Долар пішов у круте піке: НБУ обвалив курс до найнижчого рівня за пів року

17:39

Контракт 18-24 набирає обертів: як готують новобранців

17:38

Ще у 2022 році: Олег Винник вийшов на зв'язок і приголомшив своїм рішенням

17:27

РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

Реклама
16:41

Прийдуть біди та неприємності: що не можна робити 5 квітня, прикмети

16:41

Будуть цвісти все літо на заздрість сусідам: як правильно обрізати троянди

16:39

Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

16:25

Простіше, ніж здається: як прибрати зайву сіль із супу

16:22

Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

15:46

У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому

15:30

Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

15:28

Жінки у трьох регіонах України зможуть отримати фінансову допомогу: хто у списку

15:16

Які 4 рослини потрібно обрізати у квітні: до літа будуть бурхливо цвісти

15:10

Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці

14:35

Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

14:35

Хто багатий: тільки найкмітливіші знайдуть багатія за 5 секунд

14:23

Чи відбудеться великоднє перемир'я: на яку хитрість може піти РФ

14:19

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги: у Міненерго чітко відповіли

13:51

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

13:40

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

13:34

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки: у чому причина

13:31

"Сила стримування": посол про ймовірність введення іноземних військ в Україну

13:23

Армія РФ штурмує острови Дніпра на Херсонщині з великими втратами - Атеш

12:50

Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

Реклама
12:47

Чи з’являться в Україні іноземні війська і як сплутають карти Росії на полі бою: інтерв’ю з Шамшуром

12:44

У Мелітополі знищено броньовик з бойовиками Кадирова: ГУР повідомило деталі

12:42

Загроза розвалу НАТО: прогноз імовірності виходу США з АльянсуВідео

12:37

"Постійно різні жінки": Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка

12:31

Як нові тарифи Трампа вплинуть на курс долара в Україні: прогноз банкіра

12:17

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

12:16

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

12:03

Окупанти готуються до відбиття можливих атак ЗСУ у Криму, але є нюанс - ЗМІ

11:47

Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

11:47

Падала в непритомність: колега Заворотнюк розповів про жорстокість на зйомках "Няні Віки"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти