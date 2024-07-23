Популярний український співак пішов до ЗСУ добровольцем

Директор Міші Крупіна розкрила подробиці майбутньої військової служби артиста.

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Міша Крупін новини - Міша Крупін з Корупції мобілізувався / колаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Український виконавець Міша Крупін з перших днів повномасштабної війни в Україні став активним волонтером - виступав для наших захисників і на благодійних концертах збирав гроші на потреби ЗСУ. Він також перейшов на українську мову в інформаційному просторі та творчості.

Зараз стало відомо, що артист прийняв рішення вступити до лав ЗСУ. Про це РБК-Україна повідомила директор Михайла Крупіна Юлія Віктор.

Своє рішення мобілізуватися музикант мотивував так: "Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти і мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік".

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Наразі Крупін проходить ВЛК. Віктор зазначила, що повістка вже у виконавця на руках. Зараз він перебуває в Харкові та очікує результатів комісії.

"Майже місяць Міша перебуває у Харкові. Він поїхав для того, щоб допомагати, і до військових ближче їздити. Нещодавно дав два концерти, збирали на "мавік", досі збираємо. На даний момент, вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження. Чекаєм на відповідь, але повістка на руках вже є", - каже директор Михайла Крупіна.

Хто такий Міша Крупін? Міша Крупін - український реп-виконавець, співак, музикант, соліст гурту Корупція. Поет-пісняр. Є резидентом "Культурного десанту", займається волонтерством.

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