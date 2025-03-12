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"Багато хлопців загинуть": українські військові не вірять у перемир'я

Віталій Кірсанов
12 березня 2025, 16:08
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Військовий нагадав, що і під час АТО, росіяни порушували режим припинення вогню, а "зараз масштаби непорівнянні".
перемир'я
Українські військові не вірять у перемир'я/ Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, УНІАН

Що сказали військові:

  • Точно будуть "випадкові" постріли артилерії
  • Сподіватися на благородство росіян не доводиться

Українським військовим важко уявити, яким може бути гіпотетичне перемир'я. Вони навіть сумніваються в його можливості. Своїми думками вони поділилися з виданням "Главком".

Старший сержант Сергій із позивним "Дід" пояснив, що лінія зіткнення дуже велика, і важко уявити, що сотні тисяч людей по обидва її боки раптом усі опустять зброю.

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"Інерція війни велика, тому якось у це не віриться. Точно будуть "випадкові" постріли артилерії, "заблукалі" FPV, які будуть робити "випадкові" скидання, будуть провокації на рівні рядового складу - думаю, більше з їхнього боку. Це буде велика біда, багато хлопців загине в цей час", - пояснив він.

Військовий нагадав, що й раніше, під час АТО, росіяни порушували режим припинення вогню, а "зараз масштаби непорівнянні".

Сумніви щодо можливого перемир'я висловив і полковник Владислав Селезньов. За його словами, навряд чи хтось може забезпечити це перемир'я на лінії понад 1200 кілометрів активних бойових дій, а також його контролювати.

"Сподіватися на шляхетність росіян після того, що вони вчинили в Маріуполі, Бучі, Ірпені, Ізюмі та тисячі інших міст і сіл, не доводиться. Інструменту міжнародного контролю і гарантій дотримання тиші не існує, а значить, тішитися ілюзією, що Путін добровільно погодиться на припинення вогню і буде його дотримуватися, - я в це не вірю", - сказав Селезньов.

Також українські бійці стверджують, що їм не байдуже, якими будуть умови миру. Зокрема Сергій із позивним "Дід" сказав: "Якщо росіяни сподіваються, що тут усі настільки втомлені, що тільки й чекають, щоб залишити позиції, то це хибні уявлення. У кожного українця в родині чи серед близьких є втрати - загиблі, поранені".

Він емоційно заперечує ймовірний відхід із поля бою на невигідних умовах.

"А пацанів наших скільки загинуло за три роки! Що я їм скажу на тому світі? Що американці змусили нас підписати капітуляцію і ми відповзли, хоча ще могли стояти?!" - каже Дід.

Плани щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 11 березня відбулася зустріч України і США в Саудівській Аравії. Сторони обговорювали можливість укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни. Київ підтримав ініціативу Вашингтона, спрямовану на припинення вогню на 30 днів.

Україна готова вже наступного тижня обговорювати технічне забезпечення механізму припинення вогню, сказав керівник делегації Києва в Джидді, глава Офісу президента Андрій Єрмак. Якщо РФ погодиться з ініціативою, українська сторона готова до подальших переговорів.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що РФ погодиться на припинення вогню. Він анонсував на "сьогодні" і "завтра" переговори з Москвою. Крім того, Трамп знову висловив готовність запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

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