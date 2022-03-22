У США обіцяють солідну нагороду за "голову Чичеріної" - раніше вона зняла український прапор в Енергодарі

У США обіцяють солідну нагороду за "голову Чичеріної" / скріншот

За ліквідацію пристрасної шанувальниці "русского мира", російської співачки Юлії Чичеріної у США запропонували винагороду.

Голову Чичеріної, яка вже 8 років підтримує російську агресію проти України, оцінили в 50 тисяч доларів, повідомив журналіст Сергій Іванов.

"Мій Каліфорнійський друг Зак пропонує $ 50000 за голову Чичеріної. Це без жартів. Не знаю, навіщо вона йому, але він попросив озвучити. Нормальні гроші, щоб ніхто ніколи не чув її гидкого вереску", - написав Іванов.

twitter.com/applecrysis_ua

Зазначимо, раніше в мережі з'явилося відео, на яких скандальна співачка знімає прапор України над мерією в Енергодарі.

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Нагадаємо, інформація про те, що російські війська повністю покинули Енергодар, не відповідає дійсності, повідомляє мер міста Дмитро Орлов. За його словами, зараз окупанти контролюють периметр Енергодара і знаходяться на АЕС.

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