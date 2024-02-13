Голівудська зірка ночує у доньки російського олігарха в її розкішній квартирі в Лондоні.

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Том Круз закрутив із дочкою депутата / Колаж Главред, фото Instagram/elsina_k, tomcruise

61-річний Голлівудський актор Том Круз за останні кілька місяців "зблизився" з 36-річною Ельсіною Хайровою - донькою депутата Держдуми країни-агресора РФ і колишньою дружиною російського олігарха Дмитра Цвєткова. Тепер Круз офіційно зустрічається з нею.

"У колі Ельсіни добре відомо, що вони з Томом тепер є одним цілим", - цитує інсайдера Page Six.

"Вони дуже зблизилися за останні кілька тижнів, але намагаються не фотографуватися разом, бо хочуть зберегти конфіденційність", - продовжило джерело.

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"Том залишився на ніч у квартирі Ельсини, яка, як ви можете собі уявити, дуже красиве місце. Їм подобається проводити час разом, і, незважаючи на своє багатство, вони роблять багато чого з того, що роблять нормальні пари", також додає він.

Пара також відвідала гала-вечерю на підтримку лондонської благодійної організації Air Ambulance Charity, де принц Вільям був почесним гостем.

Хоча Круз і Хайрова приїхали окремо, друзі розповіли виданню, що це не дивно, оскільки більшу частину часу вони проводять за зачиненими дверима в її багатомільйонній квартирі в Найтсбріджі в Лондоні.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, батько Хайрової - депутат терористичної російської Думи Рінат Хайров. Він також має громадянство Великої Британії. Цікаво, що доньку Хайрова підозрювали в розкраданні 500 млн рублів, списаних на створення російського БПЛА.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Том Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.

У травні 2023 року відому латиноамериканську попспівачку Шакіру помітили разом під час одних із перегонів Формули-1 - на Гран-прі Маямі - якраз у компанії Тома Круза . Двоє знаменитостей були в темних сонцезахисних окулярах і широко посміхалися фотографам.

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