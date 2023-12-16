У мережі показали, як митники 'мусолили' Пугачову під час останнього візиту до РФ

Російську співачку Аллу Пугачову, яка не підтримала військове вторгнення Росії в Україну, насилу пройшла митницю під час свого останнього візиту в країну на болотах.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, Пугачову близько години допитували прикордонники під час її короткочасного повернення на батьківщину. "Вони уточнювали цілі приїзду, термін та інше. Ексклюзивні фото - якраз з цього процесу", - пише ресурс.
У пості - фото Пугачової під час допиту:
"За нашою інформацією, під час проходу прикордонного контролю в Псковській області до Алли Борисівні передбачувано з'явилися питання — її попросили пройти в спеціальне приміщення для бесіди в закритому форматі. Примадонна була ввічлива, але сильно переживала, що її не пропустять на батьківщину. Щоб заспокоїтися, постійно говорила. Розповіла, що життя за кордоном важке — і в ментальному, і в матеріальному сенсах. А також - як поживають її діти і чоловік", - пишуть пропагандисти.
Повідомляється також, що вона дістала з сумки свої портрети і підписала їх на пам'ять прикордонникам.
Нагадаємо, раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.
Втім Примадонні вистачає мудрості і почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів в рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.
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