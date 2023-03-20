У Росії стали скасовувати концерти запроданки Повалій

Естрадна співачка родом з України і матера кремлівська запроданка Таїсія Повалій, яка нещодавно в черговий раз виступила з низкою цинічних пропагандистських заяв про Батьківщину і українців, втрачає свій заробіток в терористичній Росії.
Зокрема, за інформацією пропагандистського видання "Московський Комсомолець", українській зрадниці скасували запланований концерт у Читі.
"Він повинен був відбутися 27 березня. Про це 20 березня повідомив організатор події", - пише видання.
Воно також додає, що причина скасування концерту запроданки невідома. Тим часом, організатор також уточнила, що скасувався не тільки концерт в Читі, але і весь тур путінської лизоблюдки.
Нагадаємо, раніше Таїсія Повалій розповіла, як перевозила свою матір з Києва до терористичної Росії. Повалій поділилася, що їй було складно умовити 80-річну маму на переїзд, але іншого вибору у неї не залишалося.
"Ніколи в житті не поїду! Моя рідна Україна! Нехай мене тут вбивають", - щоразу говорила мені вона. І тільки коли я сказала, що не приїду, якщо вона помре, моя мужня мама зібрала валізку, взяла кішку і 30 квітня минулого року, проробивши на машині шлях в дві тисячі кілометрів з Києва через Західну Україну, Польщу і Білорусь, приїхала в Москву.
Крім того, раніше Повалій в черговий раз виступила з рядом цинічних пропагандистських заяв. "Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я - з Росією. Я за те, щоб відбулося повернення з зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна, до нормального життя. Всі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей", - повторила вона слова кремлівської методички.
Вас також може зацікавити:
- Позорище біляве: запроданка Повалій розважала росіян у новорічну ніч під пісню Червона Рута
- "Нудить від сорому": Єфросиніна розпекла на всі кірки Повалій за "Червону руту" на росТБ
- "Збреши, але не роби цього": Павло Зібров розповів, як "мочив" Таїсію Повалій