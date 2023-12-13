Діагноз співачки розкрила її подруга і кравчиня Любов Аксьонова.

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Алла Пугачова хворіє з молодих років / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Подруга російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримала тероризм Росії щодо України, виявляється хворіє з молодості невиліковним захворюванням - подагрою.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, нещодавно в одному з кіпрських бутиків вона скаржилася продавщиці на болі в ногах. Діагноз співачки розкрила її подруга і кравчиня любов Аксьонова.

"Алла вже давно страждає. Ми всі знали, що у неї болять ноги. Скільки разів траплялися моменти, коли вона вибігала за сцену, туфлі скидала і ставала просто ніяка. Вона ж на підборах працювала! Ми, знаючи про це, заздалегідь брали холодну ганчірку, окручували Аллини ноги, після цього вона хоч трошки відходила і знову виходила на сцену. Подагра з молодості - це важка штука", - каже вона.

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Подруга також додає, що про хворобу співачки знали лише найближчі. Пугачова намагалася не скаржитися і не показувати свого стану стороннім.

"Ніхто не може сказати, що вона скаржилася. Хоча їй було дуже важко, і ми все це бачили", - додає вона.

Нагадаємо, раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.

Втім Примадонні вистачає мудрості і почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів в рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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