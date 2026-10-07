У РФ нагородили співака з Києва, який став на бік Росії

Зрадник-співак із Києва відомий своїми заявами, запозиченими з кремлівської методички.

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Співак Джанго перетворився на окупанта / Колаж Главред, фото Instagram/jangoband

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За що окупанти нагородили зрадника

Що київський артист говорив про війну

У терористичній Росії вручили нагороду співакові, який родом із Києва. Він виступав під сценічним ім’ям Джанго (Олексій Поддубний - ред.).

Як пишуть російські пропагандисти, йому присвоїли так зване звання "заслуженого артиста ДНР".

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Нагороду співакові вручили під час чергового пропагандистського заходу, присвяченого так званому "Дню возз’єднання Донбасу та Новоросії з Росією". Як повідомляють російські ЗМІ, рішення було ухвалено за дорученням голови окупаційної адміністрації Дениса Пушиліна.

Співак-окупант отримав чергову нагороду від терористів / Фото Instagram/jangoband

Джанго не упустив нагоди виступити перед аудиторією з черговими заявами на підтримку російської політики. Він згадав свій перший концерт на окупованих територіях, який відбувся в Луганську у 2015 році, і заявив, що те, що відбувається на Донбасі, є частиною російської історії.

"Не знаючи своєї історії, ви взагалі не знаєте, що відбувається", - заявив співак під час заходу.

Джанго про війну

Співак підтримав російське вторгнення та виступав на окупованих територіях. У 2024 році він став довіреною особою терориста та ватажка Росії Володимира Путіна на російських президентських виборах. За свою діяльність Джанго опинився під слідством в Україні.

У 2025 році Вінницький міський суд заочно засудив Олексія Поддубного до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у діях, пов’язаних із підтримкою російської агресії.

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Про особу: Джанго Джанго - співак, композитор, музикант і аранжувальник. Лідер і керівник однойменного гурту "Джанго". Поддубний народився 8 січня 1969 року в місті Києві, УРСР, у родині журналіста Віктора Борисовича Поддубного та інженера-технолога Ніни Олександрівни Поддубної. У грудні 2013 року публічно засудив Євромайдан, пояснивши спроби зміни влади в Україні "американськими інтересами". З 2015 року почав виступати в самопроголошеній ДНР, з 2015 по 2022 рік відіграв 100 концертів. У 2022 році підтримав російське вторгнення в Україну; на його думку, більшість українців сприйме цей крок Росії позитивно, "як визволення"; також заявив, що необхідно "викорінити саму ідею українства".

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