У відповідь на спекуляції: король Чарльз "зрікся" принца Гаррі, який приїхав до Великої Британії

Принц Гаррі приїхав до Великої Британії, але його проігнорував батько король Чарльз.

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Король Чарльз не зміг побачиться з принцом Гаррі / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Герцог Сассекський Гаррі вперше за три місяці з'явився на батьківщині, але він навіть не планував зустрітися з батьком королем Чарльзом, який хворіє на рак. Стало відомо, що король так само не зміг звільнити графік для зустрічі з сином, який відрікся від королівських обов'язків.

Візит принца Гаррі до Великої Британії, виявляється, трапився лише через десяту річницю "Ігор непереможних". Як повідомляє видання People, принц отримав новину від батька, що у нього не буде часу на зустріч із ним.

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"У відповідь на численні запитання і спекуляції про те, чи зустрінеться герцог зі своїм батьком, перебуваючи у Великій Британії цього тижня, повідомляємо, що, на жаль, це неможливо через насичений графік Його Величності. Герцог, звісно, розуміє, що його батько має свої зобов'язання та інші пріоритети, і сподівається побачитися з ним найближчим часом", - зазначив інсайдер видання.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки зважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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