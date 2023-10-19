В Одесі помер легендарний "Мужичок" з "Каламбуру"

В Одесі на 61-му році помер Сергій Гладков - актор, клоун і звукорежисер, відомий за ролями в телевізійному шоу "Каламбур".

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В Одесі помер актор Сергій Гладков / колаж Главред, фото журнал відеокоміксів"Каламбур"

В Одесі помер відомий комік і майстер клоунади Сергій Гладков, який відомий ролями в легендарному журналі відеокоміксів"Каламбур". Про це написавши його колега і багаторічний партнер Вадим Набоков.

Гладкову було 60 років. У 1985-му зібрав клоунську групу "Пантофон", прообраз майбутніх проєктів "Магазинч Фу" і "Село дурнів". Був лауреатом численних фестивалів. З 1989-го професійно працював в Одеській держфілармонії.

Але більшості глядачів він запам'ятався як вусатий "Мужичок" з "Села дурнів", диспетчер і місіс Бурпл в "Крутому піке", очкарик-невдаха в "Барі Каламбур", Дранкель в "Залізному капуті".

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Також Гладков багато років працював звукорежисером і створював звукові ефекти.

Прощання з артистом пройде в найближчу суботу, 21 жовтня, в Одесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того в Англії на 99-му році життя помер відомий британський артист Леслі Філліпс, якого нинішнє покоління кіноглядачів знають по озвучці розподіляє капелюхи у фільмах про малолітнього чарівника Гаррі Поттера.

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