В Одесі помер легендарний "Мужичок" з "Каламбуру"

В Одесі помер відомий комік і майстер клоунади Сергій Гладков, який відомий ролями в легендарному журналі відеокоміксів"Каламбур". Про це написавши його колега і багаторічний партнер Вадим Набоков.
Гладкову було 60 років. У 1985-му зібрав клоунську групу "Пантофон", прообраз майбутніх проєктів "Магазинч Фу" і "Село дурнів". Був лауреатом численних фестивалів. З 1989-го професійно працював в Одеській держфілармонії.
Але більшості глядачів він запам'ятався як вусатий "Мужичок" з "Села дурнів", диспетчер і місіс Бурпл в "Крутому піке", очкарик-невдаха в "Барі Каламбур", Дранкель в "Залізному капуті".
Також Гладков багато років працював звукорежисером і створював звукові ефекти.
Прощання з артистом пройде в найближчу суботу, 21 жовтня, в Одесі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".
До того в Англії на 99-му році життя помер відомий британський артист Леслі Філліпс, якого нинішнє покоління кіноглядачів знають по озвучці розподіляє капелюхи у фільмах про малолітнього чарівника Гаррі Поттера.
Інші новини:
- Через тиждень після смерті батька: помер 25-річний американський актор Ангус Клауд
- Помер "Пі-Ві Герман" - актор і комік Пол Рубенс
- Грав в "Діамантовій руці" і "Гардемарини вперед": в РФ помер популярний радянський актор