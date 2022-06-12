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"В Гагрі було те саме, що в Бучі": Тала Калатай розповіла, як рашисти звірствували в Грузії в 90-ті

12 червня 2022, 17:47

Мирне населення знищували з особливою старанністю, як і 30 років потому на українській землі.

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Тала Калатай розповіла, як рашисти звірствували в Грузії в 90-ті / instagram.com/talakalatay_official

Українська акторка і телеведуча Тала Калатай в інтерв'ю для Аліни Доротюк розповіла, що звірства, які зараз здійснюють рашисти на території України, це фактично постійна тактика ведення бою армії РФ.

Чоловік артистки, грузинський бізнесмен Лаша Шихашвілі, був підлітком, коли в 91-93 роках Росія воювала з Грузією. Те, що російські солдати творили з мирним населенням, він бачив на власні очі. Тому, коли війна прийшла в Україну, він змусив Талу і трьох дітей покинути країну.

"Він сказав, що я не хочу, щоб мої діти пережили те, що пережив я, коли був підлітком. Він кричав, ти просто не уявляєш що це за люди. Ви не можете зрозуміти, з ким ви маєте справу. Але коли він мені сказав, що у нас є 16-річна донька і ти не уявляєш, на що вони здатні, отут мені десь клацнуло", - згадує Калатай.

Також ведуча розповіла, що різанина, яку рашисти влаштували в 90-их в Грузії, повторилася зараз в Україні - Шихашвілі добре пам'ятає це:

"В Гагрі було те саме, що в Бучі. В Сухумі його першу вчительку, лікарку, в якої народжувала його мама і ще тисячі людей спалили на стадіоні в Сухумі. Їх обклали шинами і спалили. Ми ж про це не знали, соцмереж не було. І Путіна ще тоді не було. Виявляється, це була стала величина. Він (чоловік - прим. редактора) мені саме про це казав. Відрізали голови, грали ними у футбол і казали, що це робили грузини​​​​​​​". Солдати РФ також крали все, що погано лежить - аж до унітазів.

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Раніше український сценарист, телеведучий, автор Студії Квартал-95 Валерій Жидков, родом з Тамбова, розповів про спілкування з рідними, чиї мізки промиті російською пропагандою.

Також Главред розповідав, як американська актриса, яка найбільш відома роллю Фібі Холліуел в серіалі Зачаровані, Аліса Мілано підтримує Україну у війні з РФ.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Тала Калатай новини шоу бізнесу війна Росії та України
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