Валерій Жидков розповів про спілкування з рідними в РФ: "У вас там нацисти та отруйні гуси"

Валерій Жидков розповів про спілкування з рідними в РФ / instagram.com/valeryzhidkov_official

Український сценарист, телеведучий, автор Студії Квартал 95, стендап-комік Валерій Жидков народився в Тамбові, Росія. Перебрався до Києва в 2003 році, має українське громадянство.

Як і у багатьох інших українців, він має в Росії безліч друзів і родичів. В інтерв'ю для каналу Поговори зі мною він зі сльозами на очах розповів, яким стало його спілкування з близькими під час війни.

"Є ті, хто категорично не хочуть ламати у себе в голові ось цей затишний маленький світ, який збудували за допомогою телевізора, і будуть боротися за нього, відкидаючи будь-які аргументи і факти, які суперечать ідеальності цього світу. Вони будуть відстоювати його самими дивними речами, самими дивними способами. ... Люди готові розповідати, як тут насправді. Я кажу, що з вікна чую вибухи, а мені кажуть, що це наші. Аргументи всі шаблонні: "хто вісім років бомбив Донбас"," у вас там нацисти, факельні ходи і розп'яті хлопчики " та отруйні гуси..." - розповідає Жидков. Артист зізнається, що йому боляче від того, що його перша батьківщина, Росія, пішла війною на його другу батьківщину, Україну.

Проте він визнає - та Росія, якою він її пам'ятає, давно канула в Лету. Залишається тільки сподіватися, що росіян ця війна хоч трохи навчить думати своєю головою.

"Зв'язок з тією Росією, яку я пам'ятаю, до 2002 року. Це було дуже давно. Це було 20 років тому, коли Путін тільки вчився був президентом, коли ще було відчуття, що доперебудовна завіса впала, відчуття, що Росія стала частиною світу. Ось я тоді з неї поїхав. Я її такою пам'ятаю. А за 20 років вона сильно змінилася", - підкреслив Жидков.

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Раніше український співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

Також Главред розповідав, що російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні.

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