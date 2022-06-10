УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Валерій Жидков розповів про спілкування з рідними в РФ: "У вас там нацисти та отруйні гуси"

10 червня 2022, 23:17

Автор Студії Квартал 95 втомився чути шаблонні аргументи, які нашіптує рашистська пропаганда.

false
Валерій Жидков розповів про спілкування з рідними в РФ / instagram.com/valeryzhidkov_official

Український сценарист, телеведучий, автор Студії Квартал 95, стендап-комік Валерій Жидков народився в Тамбові, Росія. Перебрався до Києва в 2003 році, має українське громадянство.

Як і у багатьох інших українців, він має в Росії безліч друзів і родичів. В інтерв'ю для каналу Поговори зі мною він зі сльозами на очах розповів, яким стало його спілкування з близькими під час війни.

"Є ті, хто категорично не хочуть ламати у себе в голові ось цей затишний маленький світ, який збудували за допомогою телевізора, і будуть боротися за нього, відкидаючи будь-які аргументи і факти, які суперечать ідеальності цього світу. Вони будуть відстоювати його самими дивними речами, самими дивними способами. ... Люди готові розповідати, як тут насправді. Я кажу, що з вікна чую вибухи, а мені кажуть, що це наші. Аргументи всі шаблонні: "хто вісім років бомбив Донбас"," у вас там нацисти, факельні ходи і розп'яті хлопчики " та отруйні гуси..." - розповідає Жидков. Артист зізнається, що йому боляче від того, що його перша батьківщина, Росія, пішла війною на його другу батьківщину, Україну.

Проте він визнає - та Росія, якою він її пам'ятає, давно канула в Лету. Залишається тільки сподіватися, що росіян ця війна хоч трохи навчить думати своєю головою.

"Зв'язок з тією Росією, яку я пам'ятаю, до 2002 року. Це було дуже давно. Це було 20 років тому, коли Путін тільки вчився був президентом, коли ще було відчуття, що доперебудовна завіса впала, відчуття, що Росія стала частиною світу. Ось я тоді з неї поїхав. Я її такою пам'ятаю. А за 20 років вона сильно змінилася", - підкреслив Жидков.

читайте такожНіно Катамадзе приїхала підтримати Україну: де виступить співачка

Раніше український співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

Також Главред розповідав, що російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Квартал-95 Вечерний квартал Студія Квартал-95 95 Квартал Валерій Жидков студія Квартал95 квартал95 Кварталу 95 студія 95 квартал новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:17

Валерій Жидков розповів про спілкування з рідними в РФ: "У вас там нацисти та отруйні гуси"

22:57

"Щоб не відтяпали": Лукашенко допустив війну за Західну Україну

22:48

Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено 2 генерали РФ - АрестовичВідео

22:47

У Харківській області окупанти призначили гауляйтером білорусаВідео

21:59

"Сакральна дата": окупанти РФ призначили новий термін "захоплення Сєвєродонецька"Відео

Реклама
21:45

"Мені не подобається": Комаровський висловився щодо легалізації медичного канабісу

21:40

Лінію фронту відсунули від Запоріжжя на 5-7 км - ФедоровВідео

21:38

Прикмети на 11 червня: що не можна робити на Троїцьку батьківську суботу і як не потрапити в бідуВідео

21:14

Продав коштовності: вчитель з Грузії зібрав пристойну суму для допомоги українцямВідео

21:06

Гороскоп Таро на липень 2022: Овнам - удача, Тельцям - доленосна зустріч, Близнюкам - грошіВідео

21:03

Ірина Білик розповіла про сон в обіймах відомого британського політика

21:02

П'ять снарядів з 18 км - розтрощено РСЗВ Град ворога: ЗСУ влучно розбили позиції армії РФВідео

20:59

"Лабораторія жахів": у США попередили про початок повзучої анексії РФ ХерсонщиниВідео

20:44

У РФ закінчується "гарматне м'ясо", новобранців заманюють "контрактом в один кінець"Відео

20:18

Москву потрібно скасувати: в Мережі від імені Кличка потролили Путіна

19:59

Шольц заговорив про зняття санкцій з Росії та назвав головну умовуВідео

19:56

"Кубиків ще немає, кульки намітилися": Максим Галкін з голим торсом пожартував над собою

19:37

Китай розпочне війну в разі оголошення Тайванем незалежності - міністр

19:33

Перелом буде у липні-серпні: ЗСУ отримають зброю і підуть у масштабний контрнаступ – МаломужВідео

19:27

Окупанти атакують Сєвєродонецьк і готують штурм Слов'янська - Генштаб ЗСУВідео

Реклама
19:26

Час закінчується: чому Україні потрібно поспішати звільняти свої земліПогляд

18:59

"Смоленськ - це Литва": у Вільнюсі відповіли на скандальну ініціативу Держдуми РФВідео

18:37

Зірка серіалу Всі жінки відьми підтримала Україну оригінальним способомВідео

18:29

Втратили бойовий дух і стали "бомжами": окупант РФ розповів дружині, як живе в лісі в УкраїніВідео

18:28

Заллють потужні дощі з грозами: українців попередили про різке похолодання і назвали терміниВідео

18:01

Один пост про війну за весь час і суцільне свято: як живе Ліза Ющенко

18:00

Росінвестор Diia City Токарєв літав до Криму, має нерухомість в РФ і батька, наближеного до Кремля – ЗМІ

17:53

У разі успіху на Донбасі РФ може атакувати Дніпро, Запоріжжя та Одесу - розвідкаВідео

17:42

Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, їх мета - вся Україна - ГУРВідео

17:31

Україні незабаром можуть надати ППО, яке завадить РФ бити ракетами і авіацією – нардепВідео

17:30

Бомжацький фашизм Росії: як режим Путіна увібрав у себе найгіршеПогляд

17:15

Ніно Катамадзе приїхала підтримати Україну: де виступить співачка

17:10

Олег Псюк та Олександра Білобров: як познайомилися, з чого почався роман та коли весілля

17:09

Чи зможуть окупанти прорватися до Одеси через Миколаїв: Кім озвучив сценаріїВідео

16:55

Гуркіт і клуби диму: у Донецьку прогриміли вибухи біля офісу ватажка "ДНР" ПушилінаВідео

16:41

Батько дізнався, що сини на фронті, і теж пішов воювати: вони разом у лавах ЗСУ б'ють війська РФВідео

16:27

Вантаж 200 для Липецької області: ЗСУ ліквідували командира з медроти рашистівВідео

16:25

Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний

16:01

Переможниця "Холостяка" Шульгіна показала тіло після пологів

15:36

Глава Міноборони Британії про війну з РФ: ЗСУ можуть вибити окупантів з ДонбасуВідео

Реклама
15:32

"Взагалі дика дурість": Гіркін повідомив про безпорадність "армії ДНР" на ДонбасіВідео

15:28

Агутін відповів на чутки про еміграцію

15:25

Хочете "зберегти обличчя" Путіну - віддайте Браденбург чи Піренеї: Польща рознесла "поступки" МосквіВідео

15:15

У Білорусі може повторитися "український сценарій": "влада піде вперед з автоматами" - ЛукашенкоВідео

15:06

Цинізм зашкалює: пропагандисти зняли на руїнах Азовсталі україномовний кліп на пісню "Пливе кача"Відео

14:59

Новий наступ на Київ: у Міноборони спрогнозували терміни повторного штурму РФВідео

14:49

"М'яса хочеться!": окупанти їдять собак, поки їх командири заробляють на продажі сухпайківВідео

14:44

Місячний календар на липень 2022: найкращі і найнебезпечніші дні місяця

14:37

Зеленський вдарив санкціями по Путіну і його свиті: Лавров вибухнув істерикоюВідео

14:33

Втопили з гірею: на Херсонщині рашисти катували та вбили підполковника поліції - члена ТрОВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти