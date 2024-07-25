Збій або пороблено: зірка Танців з зірками поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Ілона Гвоздьова вже перенесла серйозну хворобу, після якої її імунна система "посипалася".

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Ілона Гвоздьова новини - Гвоздьова розповіла про ускладнення після вітрянки / колаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Українська танцівниця, хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова в 35 років захворіла на вітрянку. Дорослі переносять цю і без того неприємну хворобу важко. Але Гвоздьовій пощастило. Спочатку.

Перебіг самої хвороби був легким, проте наслідки не на жарт налякали артистку. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

"Перенести я її перенесла, але ускладнення є. Потім у мене була пневмонія, зараз здаю всі аналізи, перевіряю. Щодня з’являються якісь нові симптоми якихось незрозумілих історій. Загалом кажучи, організм дав збій, або мені потрібен дуже довгий відпочинок, або мені пороблено, 100%", - пожартувала Гвоздьова.

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Утім, вона не виключає, що проблеми зі здоров'ям у неї почалися не тільки через вітрянку. Можливим "винуватцем" хореограф також називає перевтому. "А ще кажуть, що такий стан організму і його збій може статися через накопичений стрес і втому. І в якийсь момент імунна система просто не витримала. Тож бережіть себе, прислухайтеся до себе, вмійте відпочивати і ніколи не нехтуйте здоров'ям", - каже Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова новини - Гвоздьова розповіла про ускладнення після вітрянки / колаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Хто така Ілона Гвоздьова Гвоздьова Ілона стала відомою в широких колах після участі в проєктах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками", вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

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