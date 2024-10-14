"Дізнався про зраду, і все закінчилося": Melovin уперше розкрив деталі особистої драми

Меловін зізнався, що не може співати певні треки, бо все ще не пережив зраду.

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Melovin новини - Меловін розповів про розрив стосунків через зраду / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Три роки тому український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) завершив роман, який тривав цілих шість років. Відтоді про стосунки артист говорить неохоче.

У Меловіна навіть є чергова "мантра", якою він коментує своє особисте життя, - він вільний і відкритий до всього нового, має прихильників і побачення, але поки немає про що розповідати.

Приблизно те ж саме він розповів в інтерв'ю, для Суспільне Рівне, проте зараз Бочаров уперше зізнався, що став жертвою чужої зради. Як можна зрозуміти зі слів артиста, одного разу він пробачив невірність партнеру, але потім обірвав стосунки.

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"Я був у стосунках майже два роки, дізнався про зраду, і все закінчилося. Я не збираюся замикатися, ходжу на побачення. Я був на побаченнях із дівчатами й хлопцями. Мені комфортно, класно, а як буде далі – побачимо, життя підкаже. Я хочу жити далі. Якщо попалася не сильно свідома людина – це не моя проблема, значить, я маю бути в наступних стосунках ще більш свідомим. ... Тому поки що я проживаю такий етап, і він мені теж подобається. Класно, що я дізнався це і перегорнув сторінку, другий раз не пробачив, вистачило мізків", - поділився артист.

Переживання на ґрунті зради вилилися в нові пісні. Однак рана, завдана колишнім коханням, виявилася такою глибокою, що деякі треки Меловін не може виконувати й досі: "Мені важко даються деякі пісні на сцені, бо я починаю наново це проживати й у мене починає підвищуватися цукор".

Хто такий Melovin? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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