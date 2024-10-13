Популярна співачка вийшла заміж та "засвітила" свого обранця

Інесса Грицаєнко поділилася зворушливими кадрами з весільної церемонії.

https://glavred.net/stars/populyarnaya-pevica-vyshla-zamuzh-i-zasvetila-svoego-izbrannika-10604936.html Посилання скопійоване

Інесса Грицаєнко з гурту SESTRA вийшла заміж - перші фото з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Учасниця гурту SESTRA і музичного проєкту Голос країни-12 Інесса Грицаєнко розділила з шанувальниками один із найважливіших днів у своєму житті. У соціальних мережах вона повідомила, що вийшла заміж.

Перші кадри з весілля артистка опублікувала у своєму блозі в Instagram. Церемонія пройшла під Києвом у затишній сімейній атмосфері.

Саме одруження відбулося просто неба. До вівтаря, прикрашеного білими квітами, наречену вів її батько.

відео дня

Після обміну клятвами відбулася вечірка. До речі, Інесса вперше показала на фото, який вигляд має її чоловік - раніше вона приховувала обранця.

Варто зазначити, що Грицаєнко дуже швидко організувала весілля - довгоочікувану пропозицію руки і серця вона отримала від коханого лише у вересні 2024 року. Тоді співачка зазначила, що наречений "прийшов і змінив усе її життя".

Інесса Грицаєнко з гурту SESTRA вийшла заміж - перші фото з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Інесса Грицаєнко з гурту SESTRA вийшла заміж - перші фото з весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Що таке Голос країни? Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в кількох етапах за звання "голосу країни" і контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го було перервано через початок вторгнення рф, і продовжено в жовтні 2022 року).

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що головний герой 6 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія вдруге стане батьком. У червні 2023 року в нього з'явився первісток.

Також український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін зізнався в ніжних почуттях до Злати Огнєвіч. Раніше його зірковою фавориткою була акторка Ксенія Мішина, романтичні стосунки з якою в нього не склалися.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред