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Вже 14 років: Тіна Кароль показала на фото змужнілого сина в його день народження

19 листопада 2022, 16:13

Українська попспівачка Тіна Кароль похвалилася перед фанатами підрослим сином Веніаміном. Йому якраз виповнилося 14-років.

Кароль, син Кароль
Тіна Кароль показала на фото змужнілого сина в його день народження / Колаж фото УНІАН та Instagram

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка зараз дає благодійні концерти в Європі, спеціально приїхала до Великобританії, щоб привітати свого сина Веніаміна, який там навчається. У своєму Telegram-каналі Кароль опублікувала колаж знімків з нащадком

18 листопада Веніаміну виповнилося 14 років. І знімки були зроблені під час святкування його дня народження у вузькому сімейному колі.

На фото співачка зображена з сином на тлі кульок з цифрами "14" і стрічкою з написом Happy Birthday. Також кілька кадрів були зроблені в кафе, де Кароль і Веніамін і відсвяткували.

Тіна Кароль

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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