"Шановні, він - крутий": Олексій Дурнєв радить російськомовним переходити на українську

Олексій Дурнєв перейшов на українську / instagram.com/aleksey_durnev/

Блогер Олексій Дурнєв звернувся до російськомовних, які поступово переходять на українську мову.

На своїй сторінці в Instgarram він підкреслив, що не варто боятися помилок, з часом вони зникнуть.

Після нападу Росії багато, які досі проживали в Україні і розмовляли російською, почали переходити на українську. Наш народ прагне викорінити все російське, щоб ніщо ніколи не пов'язувало з ворогом.

Родом Олексій з російськомовного Маріуполя. Все життя він розмовляв російською мовою, але зараз намагається розмовляти українською. Він зауважив, що люди, які перейшли на українську трохи раніше за інших, дуже ретельно виправляють помилки. І саме це дуже збиває настрій тих, хто щиро хоче почати говорити українською.⠀

"Будь ласка, не робіть так. Нехай будуть ці помилки, вони з часом зникнуть. У нас взагалі пів країни говорять суржиком, з яких хочеш мов слова міксуються – і нічого. Критика руйнує бажання. Люди починають соромитися, не вірити в себе, думати, що у них погано виходить. А це найгірше, що може бути на шляху навчання", - зазначив Дурнєв.

Також Олексій закликав підтримувати тих, хто хоче бути ближчим до рідної культури. Саме зараз пора демонструвати згуртованість. Слід згадати іноземців, які за кордоном хвалять нашу англійську навіть тоді, коли ми забуваємо якесь слово. Будемо добрішими один до одного.

читайте такожДурнєв назвав причину тероризму в його рідному Маріуполі"А всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську мову в побуті. Нічого такого страшного в цьому немає. Якщо ви будете читати українські книги, дивитися кіно, слухати українську музику, помилок буде менше, вам буде все комфортніше. Український крутий. І ви з ним, дорогі,– підсумував Олексій.

Раніше український блогер Олексій Дурнєв розповів, що під час спілкування з багатьма російськими зірками вони постійно видаляли повідомлення. Він припускає, що це через острах диктаторського режиму в РФ.

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