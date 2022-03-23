УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Шановні, він - крутий": Олексій Дурнєв радить російськомовним переходити на українську

23 березня 2022, 10:11

До війни блогер розмовляв не російською.

false
Олексій Дурнєв перейшов на українську / instagram.com/aleksey_durnev/

Блогер Олексій Дурнєв звернувся до російськомовних, які поступово переходять на українську мову.

На своїй сторінці в Instgarram він підкреслив, що не варто боятися помилок, з часом вони зникнуть.

Після нападу Росії багато, які досі проживали в Україні і розмовляли російською, почали переходити на українську. Наш народ прагне викорінити все російське, щоб ніщо ніколи не пов'язувало з ворогом.

Родом Олексій з російськомовного Маріуполя. Все життя він розмовляв російською мовою, але зараз намагається розмовляти українською. Він зауважив, що люди, які перейшли на українську трохи раніше за інших, дуже ретельно виправляють помилки. І саме це дуже збиває настрій тих, хто щиро хоче почати говорити українською.⠀

"Будь ласка, не робіть так. Нехай будуть ці помилки, вони з часом зникнуть. У нас взагалі пів країни говорять суржиком, з яких хочеш мов слова міксуються – і нічого. Критика руйнує бажання. Люди починають соромитися, не вірити в себе, думати, що у них погано виходить. А це найгірше, що може бути на шляху навчання", - зазначив Дурнєв.

Також Олексій закликав підтримувати тих, хто хоче бути ближчим до рідної культури. Саме зараз пора демонструвати згуртованість. Слід згадати іноземців, які за кордоном хвалять нашу англійську навіть тоді, коли ми забуваємо якесь слово. Будемо добрішими один до одного.

читайте такожДурнєв назвав причину тероризму в його рідному Маріуполі"А всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську мову в побуті. Нічого такого страшного в цьому немає. Якщо ви будете читати українські книги, дивитися кіно, слухати українську музику, помилок буде менше, вам буде все комфортніше. Український крутий. І ви з ним, дорогі,– підсумував Олексій.

Раніше український блогер Олексій Дурнєв розповів, що під час спілкування з багатьма російськими зірками вони постійно видаляли повідомлення. Він припускає, що це через острах диктаторського режиму в РФ.

Читайте також:

viber
війна в Україні українська мова Олексій Дурнєв
Реклама
Популярне
В Україну увірветься похолодання і сніг: синоптик назвала точну дату негодиВ Україну увірветься похолодання і сніг: синоптик назвала точну дату негоди Чому війна з Україною для Росії в будь-якому випадку закінчиться катастрофоюЧому війна з Україною для Росії в будь-якому випадку закінчиться катастрофою До 9 травня Путіну потрібна перемога: експерт назвав наступну можливу жертву російської агресіїДо 9 травня Путіну потрібна перемога: експерт назвав наступну можливу жертву російської агресії Гороскоп "від Бандери": як знаки зодіаку ведуть бій з окупантамиГороскоп "від Бандери": як знаки зодіаку ведуть бій з окупантами Провокує зіткнення з НАТО: російський винищувач вторгся в повітряний простір ПольщіПровокує зіткнення з НАТО: російський винищувач вторгся в повітряний простір Польщі

Останні новини

20:33

Гороскоп для Cтрільців на квітень 2022: хороша новина, бурхливе особисте життя і нова робота

20:22

Загальні втрати РФ в Україні сягають 40 тисяч солдатів - НАТОВідео

20:00

Хоронять дружин, ховаються в бейбі-боксах і прикидаються вагітними: як чоловіки тікають від війни

19:58

"Це нацизм 21-го століття": Вакарчук розповів білорусам правду про жорстокість російських окупантів

19:34

Недовго сміялися російські Іскандери: чому РФ не вдасться поповнити запаси ракет, що закінчилисяПогляд

Реклама
19:30

Україну накриє снігом і небезпечною погодою: синоптики попередили про небезпекуВідео

19:23

На Миколаївщині 78-річний дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем Молотова

19:05

"Україна перемагає у війні": американський професор навів низку доказів провалу армії Путіна

18:53

У Києві окупанти обстріляли парковку з людьми, є жертви - КличкоВідео

18:33

Росія провалила план залучення бойовиків з Сирії для війни з Україною - розвідкаВідео

18:28

У Маріуполі ЗСУ ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флотуВідео

18:20

РФ ніколи не зможе виграти у ядерній війні – СтолтенбергВідео

18:10

Прикмети на 25 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду на Благовіщення 2022

18:07

Путін обрав логіку звичайного фашиста і саме вона його занапаститьПогляд

17:58

В НАТО заявили, що Китай підтримує Путіна у питанні вторгнення в УкраїнуВідео

17:49

У Росії заявили, що з території України прилетів снаряд і вибухнув у селі

17:36

Підтримка медпрацівників та лікарень в умовах війни: фонд "Здоров’я українського народу" оголосив про збір коштів новости компании

17:29

"Росія може посилити бомбардування": в CNN дали прогноз війни в Україні на наступний тиждень

17:28

Столтенберг жорстко відкинув пропозицію Польщі надати миротворців НАТО для УкраїниВідео

17:15

Літри горілки та звернення до шаманів за допомогою: СБУ виклала свіже перехоплення розмови окупантаВідео

Реклама
17:11

Гороскоп для України: мольфарка розповіла, коли чекати найнебезпечніших днів війни з РосієюВідео

16:44

Білорусь висилає українських дипломатів: у МЗС України назвали це недружнім кроком

16:44

"Москва горить": чоловік закидав Кремль коктейлями МолотоваВідео

16:34

Не старіють душею партизани: літній українець викрав у агресорів вантажівку зі зброєю і патронамиВідео

16:30

Гороскоп на квітень 2022 року для Терезів: переїзд назавжди або тимчасова "залізна завіса"Відео

16:09

"РФ відкрила фінансовий фронт проти ЄС": в ОП відреагували на заяву Путіна про оплату за газ рублямиВідео

16:08

Чому Росію в будь-якому випадку чекає розгромПогляд

15:44

Прикмети на 24 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:31

Російські олігархи обговорюють, як ліквідувати Путіна – розвідкаВідео

15:21

Золоті тримачі в туалеті і басейн з танцполом: як виглядає яхта Путіна за 75 млрдВідео

15:11

Онук Ротару вперше вийшов на зв'язок після невдалої втечі в Молдову

15:04

Росія продаватиме газ в ЄС лише за рублі – Путін зробив нове дорученняВідео

14:45

"Мала б підкорювати сцени": юна українська гімнастка загинула під завалами в Маріуполі

14:38

90% українців вважають, що заплатити за відбудову України після війни повинна Росія - опитування

14:36

У Путіна заперечують ракетні удари по жилах домівках і вбивства мирних жителів України

14:35

"Нас намагаються втягнути у війну": у Білорусі відмовилися воювати в УкраїніВідео

14:25

Як створюється та працює пропаганда в Росії: продюсер Олександр Роднянський розкрив нюанси

14:17

Війна в Україні перемелює "непереможну" армію Росії: чому Білорусь не поспішає воюватиПогляд

14:12

Росіяни обстріляли Ірпінь забороненими фосфорними снарядами - мер міста

14:02

Не чекайте швидкого закінчення війни, вона триватиме не менше пів року – військовий експертВідео

Реклама
13:55

Гороскоп на квітень 2022 року для Дів: ризик травм, переїзд і вагітністьВідео

13:52

Гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювалися 80 людей – Луганська ОВА

13:45

Астаф'єва жорстко звернулася до політиків і олігархів, які "повивозили свої товсті морди" з України

13:44

Ірпінь, Буча та Гостомель взяті в кільце ЗСУВідео

13:26

Нові гарантії безпеки та удар по агресії: Зеленський закликав Японію до співпраці з Україною

13:17

Шойгу зник: міністр оборони РФ уже 12 днів не виходить на публікуВідео

12:55

Полковник далеко не пішов: на Київщині танкіст-окупант переїхав ноги своєму командиру

12:40

ЗСУ захопили під Києвом командний пост росіян Красуха-4Відео

12:35

Найнадійніші друзі під час війни: названі три знаки зодіаку

12:33

"У заручниках у Путіна 600 тисяч громадян РФ": у ГУР дізналися про плани щодо заборони на виїзд з Криму

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти