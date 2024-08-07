Померла зірка "Чорної Пантери" Конні Чіуме - подробиці

На передодні смерті "Зававарі" потрапила до лікарні після тривалої хвороби.

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Померла Конні Чіуме - Конні Чіуме померла в лікарні / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/conniechiume

Південноафриканська акторка і режисерка Конні Чіуме померла у віці 72 років. Про її смерть у соціальних мережах повідомила сім'я артистки.

"Сім'я Чіуме з глибоким сумом сповіщає про смерть всесвітньо відомої акторки, лауреатки міжнародних премій Конні Чіуме. Сім'я просить про конфіденційність у цей важкий період", - ідеться в повідомленні.

Пізніше представник сім'ї покійної зробив заяву, що смерть Конні Чіуме настала 6 серпня в лікарні Гарден-Сіті, Йоганнесбург, ПАР. Туди акторка потрапила незадовго до своєї смерті для проведення неназваної медичної процедури. Допомога їй знадобилася через "тривалу хворобу".

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Всесвітню популярність Конні Чіуме здобула завдяки дилогії "Чорна Пантера" від Марвел: у ній акторка блискуче зіграла харизматичну Зававарі - лідерку племені рудокопів і старшу радницю Ваканди.

Загалом на рахунку Чіуме понад 25 різних кіноробіт, за які вона здобула безліч міжнародних нагород: NTVA Avanti Award, SAFTA тощо.

Що таке Чорна Пантера? "Чорна Пантера" - серія американських супергеройських фільмів, заснованих на однойменному персонажі коміксів Marvel. У першій частині (2018) Т'Чалла стає королем Ваканди після смерті батька, але йому кидає виклик Н'Джадака (Кіллмонгер), який планує відмовитися від ізоляціоністської політики країни та розпочати глобальну революцію. У другому фільмі (2022) лідери Ваканди стають на захист своєї країни після смерті короля Т'Чалли.

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