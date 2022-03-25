Померла вдова Василя Стуса Валентина Попелюх

Померла Валентина Попелюх - вдова поета Василя Стуса / Колаж - facebook.com/t.shcherbachenko / wikipedia.org / gettyimages.com

25 березня 2022 року померла Валентина Василівна Попелюх - вдова Василя Стуса, поета, перекладача, дисидента, Героя України.

У шлюбі з поетом жінка перебувала 20 років - з 1965 року до його смерті в 1985 році.

83-річна Попелюх померла вдома, в селі під Києвом, в оточенні близьких. Вона померла на руках у сина, Дмитра Васильовича Стуса, керівника Національного музею Тараса Шевченка.

Про смерть вдови поета в соціальних мережах розповіла Тетяна Щербаченко - друга дружина єдиного сина Стуса і Попелюх.

"Велична, могутня Душа тепер розпросторюється над Світом.

Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої...

Валічка, я щаслива, що ми торкалися життями одна одну. І що провели поруч жаскі дні кінця лютого - початку березня, коли Душа Твоя так ніжно прощалася з цим виміром....

Люблю безмежно. Дякую, Господи, що дав мені шанс встигнути Тобі це сказати, мила моя..." - написала невістка.

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