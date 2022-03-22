Голлівудська актриса прочитала українською мовою вірш Симоненка на підтримку України

Віра Фарміга шанує своє українське коріння, і з болем в душі за історичну Батьківщину звернулася до земляків.
Голлівудська актриса, зірка серії фільмів "Закляття", Віра Фарміга звернулася до українців зі зворушливою промовою.
Знаменитість прочитала українською мовою вірш Люди-прекрасні... українського поета Василя Симоненка:
"Люди - прекрасні.
Земля - мов казка.
Кращого сонця ніде нема. ...
Воскресайте, камінні душі,
Розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали
Про вас грядущі:
- Їх на землі не було..."
Підводячи підсумки, артистка, вже англійською мовою, заявила: "Ми відкрили наші серця, душі. Ми чуємо вас, ми бачимо вас. Ми єдині і солідарні з вами. І ваші голоси будуть почуті і в майбутніх поколіннях. В Україні - прекрасній і вільній".
Фарміга має українське походження, себе вона називає "стовідсотковою українською американкою". Вона виховувалася в любові до української культури, і до 6 років не знала англійської мови.
З приходом на її Батьківщину російських окупантів, актриса скористалася своєю популярністю, щоб донести до підписників масштаби трагедії, яку переживає Україна через російську агресію.
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Раніше музикант і телеведучий Коля Серга написав та заспівав пісню-звернення до президента РФ на мотив відомої пісні Марка Бернеса Шаланди, повні кефалі, в якій назвав Путіна поцом.
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