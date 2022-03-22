Голлівудська актриса прочитала українською мовою вірш Симоненка на підтримку України

Віра Фарміга прочитала українською мовою вірш Симоненка / instagram.com/verafarmiga

Голлівудська актриса, зірка серії фільмів "Закляття", Віра Фарміга звернулася до українців зі зворушливою промовою.

Знаменитість прочитала українською мовою вірш Люди-прекрасні... українського поета Василя Симоненка:

"Люди - прекрасні.

Земля - мов казка.

Кращого сонця ніде нема. ...

Воскресайте, камінні душі,

Розчиняйте серця і чоло,

Щоб не сказали

Про вас грядущі:

- Їх на землі не було..."

Підводячи підсумки, артистка, вже англійською мовою, заявила: "Ми відкрили наші серця, душі. Ми чуємо вас, ми бачимо вас. Ми єдині і солідарні з вами. І ваші голоси будуть почуті і в майбутніх поколіннях. В Україні - прекрасній і вільній".

Фарміга має українське походження, себе вона називає "стовідсотковою українською американкою". Вона виховувалася в любові до української культури, і до 6 років не знала англійської мови.

З приходом на її Батьківщину російських окупантів, актриса скористалася своєю популярністю, щоб донести до підписників масштаби трагедії, яку переживає Україна через російську агресію.

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Раніше музикант і телеведучий Коля Серга написав та заспівав пісню-звернення до президента РФ на мотив відомої пісні Марка Бернеса Шаланди, повні кефалі, в якій назвав Путіна поцом.

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