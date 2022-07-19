УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Померла Руслана Писанка: кращі ролі актриси

19 липня 2022, 11:35

Всіх фанатів українського кіно і ТБ потрясла новина про раптову смерть Руслани Писанки. Главред зібрав головні факти з її біографії і кращі ролі.

Писанка
Руслана Писанка / Колаж Фото УНІАН

Вранці 19 липня стало відомо, що після важкої хвороби у віці 56 років за кордоном раптово померла Руслана Писанка - легендарна українська актриса і телеведуча. Про це повідомили її колеги по проекту "Сніданок з 1+1".

Руслана Писанка біографія особисте життя

Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. Її батьком був відомий український кінооператор-лауреат Ігор Писанка.

Вищу акторську освіту здобула в Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Ще за часів СРСР, в 1991-му дебютувала в кіно ‒ в епізодичній ролі у фільмі "Круїз, або подорож розлучення".

Писанка прославилася після ролі невірної дружини Меї у фривольній комедії Андрія Бенкендорфа "Декілька любовних історій" (поставленої за легендарною книгою "Декамерон" Джованні Боккаччо). Після такої ролі актриса довгі роки носила неофіційний титул секс-символу України.

Вже наступного року Писанка зіграла головну роль у комедії "Москаль-чарівник" ‒ разом із Богданом Бенюком та Олександром Бондаренком. Фільм став екранізацією легендарного водевілю Івана Котляревського.

Писанка

Третя відома роль Писанки - відьми Горпини в екранізації легендарного історичного роману Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (режисер – Єжи Гофман). Фахівці також відзначають її ролі в таких фільмах, як "Душка" Йоса Стеллінга, в міні-серіалі "Чорна рада" Миколи Засєєва-Руденка, мюзиклі "Сорочинський ярмарок" Семена Горова.

Писанка

Писанка активно знімалася і в наступні роки, а також багато грала в антрепризних виставах. Також відомо, що актриса в минулому році працювала на зйомках нового фільму Наталії Ворожбит "Демони".

Руслана Писанка особисте життя - з 2012 року актриса була одружена з бізнесменом Ігорем Ісаковим.

читайте такожПомерла легендарна актриса Голлівуду

Нагадаємо, 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор Київського театру імені Лесі України та зірці мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" Юрій Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

До того повідомлялося, що в Італії на 91 році життя померла легендарна актриса Моніка Вітті.

Смерть настала в результаті ускладнень через хворобу Альцгеймера від якої артистка страждала останні 20 років.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
Руслана Писанка Богдан Бенюк
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:44

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

12:32

Троє елітних російських десантників повернулися додому без ніг після зустрічі з ЗСУ

12:15

Рада звільнила Баканова з посади голови СБУВідео

11:56

Тепер я знаю, як народжувати в компанії сина і чоловіка: Тодоренко народжувала в компанії 3-річної дитини

11:47

Без мами лишилися троє дітей: у Вінниці померла поранена російською ракетою лікаркаВідео

Реклама
11:39

"Можемо втратити території": експерт пояснив, чи готовий Захід визнати окупацію України

11:35

Померла Руслана Писанка: кращі ролі актриси

11:22

Україна готується потопити Чорноморський флот РФ західною зброєю – The TimesВідео

10:57

Світова супермодель Лінда Євангеліста з'явилася на публіці вперше після руйнівної б'юті-процедури

10:50

Наближається вирішальний бій: астрологиня назвала терміни перемоги України у війніВідео

10:40

Російські окупанти в боях ЗСУ зіткнулися з проблемою - британська розвідка

10:40

На Херсонщині 4 ракети вибухнули над позиціями окупантів, які їх запустилиВідео

10:15

Нова "спецоперація" Путіна в Україні: російський політик розповів про наступні кроки диктатора

10:13

Квитки по 36 тисяч: Меладзе дасть концерт за астрономічну суму

10:09

Вже скоро ЗСУ зможуть отримати більш далекобійні ракети для HIMARS - ДаніловВідео

10:02

Поки не ослабне система Путіна: експерт пояснив, коли закінчиться війна в Україні

09:50

"Наздожене кожного": Дантес розповів, як під час українського концерту в Ізраїлі нили росіяни

09:49

"Моя черга говорити": перша леді Олена Зеленська обговорила з держсекретарем США потреби України

09:29

Через місяць-два армія Лукашенка піде в наступ - білоруський доброволець ЗСУВідео

09:27

У РФ показали сюжет про сім'ю ліквідованого окупанта, у нього на кухні - холодильник з УкраїниВідео

Реклама
09:22

Померла українська телеведуча Руслана Писанка

08:54

"Путін у комі" - російська ІПСОПогляд

08:51

Литиме, як з відра: сім областей України накриють потужні грозиВідео

08:19

У Миколаївській області окупанти вбили чотирьох українців заради постановочного сюжетуВідео

08:16

Україні дають зброю за стандартами НАТО, у нас є вже паритет з РФ у деяких видах озброєння – ДаніловВідео

07:30

ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога на Півдні: знищено 65 окупантівВідео

07:01

Окупанти зосередили сили на захопленні двох міст в Україні - ISWВідео

06:50

Дивовижна користь кукурудзи: кому вона зміцнить здоров’я, а кому шкодить

06:37

РФ вдарила ракетами по Одеській області: є поранені та руйнуванняВідео

06:00

Війна в Україні буде довгою, відхід Путіна нічого не змінить - Ілія КусаВідео

05:34

Лайма Вайкуле після чуток про смертельну хворобу станцювала на закритій вечірці

05:00

Як пережити сильну спеку: ТОП-6 простих і дієвих лайфхаківВідео

05:00

Путін "здувається", у Росії немає сил наступати на Донеччині та захопити Харківську область – ЖдановВідео

04:30

"Вантаж 200" з Волгоградської області: ЗСУ ліквідували командира розвідроти росіян

04:04

Кинула виклик старінню: 57-річна Елізабет Херлі викликала фурор в зухвалому бікіні

03:50

Який колір волосся омолоджує після 50 років: 7 порад щодо фарбування, які творять дива

03:37

Надія Мейхер показала пишні форми в напівпрозорому боді

03:20

Найсмачніший торт Наполеон за 30 хвилин: дуже простий рецептВідео

03:12

Україні треба бити по військових базах у Криму: Путін не відповість ядерним ударом - ЖдановВідео

03:00

Кавуни: кому корисно і кому шкідливо їсти смачні смугасті ягодиВідео

Реклама
02:40

Налетять потужні зливи: синоптик дав тривожний прогноз на серпеньВідео

02:14

Олі Цибульській знадобилася термінова медична допомога - співачка опинилася під крапельницею

02:05

Чому Україні в жодному разі не можна йти на перемир'я з РФ: військовий експерт пояснив

01:35

Наступ на Харків: військовий експерт пояснив, чи має РФ шанс захопити містоВідео

00:54

"Розчленую, розпотрошу": Анастасія Приходько показала жахливі погрози від російських фанатиків

00:51

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

00:30

Ціни обвалилися нижче 40 грн/літр: нова вартість бензину, дизеля та автогазу на АЗСВідео

00:11

Євген Карась. Звернення до зрадофілів та любителів гризніВідеоблоги

18 липня, понеділок
23:57

Росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком - Зеленський

23:37

17-річна донька Моніки Беллуччі відпочиває в обіймах бойфренда - красунчик показав інтимні знімки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти