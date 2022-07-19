Померла Руслана Писанка: кращі ролі актриси

Руслана Писанка / Колаж Фото УНІАН

Вранці 19 липня стало відомо, що після важкої хвороби у віці 56 років за кордоном раптово померла Руслана Писанка - легендарна українська актриса і телеведуча. Про це повідомили її колеги по проекту "Сніданок з 1+1".

Руслана Писанка біографія особисте життя

Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. Її батьком був відомий український кінооператор-лауреат Ігор Писанка.

Вищу акторську освіту здобула в Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Ще за часів СРСР, в 1991-му дебютувала в кіно ‒ в епізодичній ролі у фільмі "Круїз, або подорож розлучення".

Писанка прославилася після ролі невірної дружини Меї у фривольній комедії Андрія Бенкендорфа "Декілька любовних історій" (поставленої за легендарною книгою "Декамерон" Джованні Боккаччо). Після такої ролі актриса довгі роки носила неофіційний титул секс-символу України.

Вже наступного року Писанка зіграла головну роль у комедії "Москаль-чарівник" ‒ разом із Богданом Бенюком та Олександром Бондаренком. Фільм став екранізацією легендарного водевілю Івана Котляревського.

Третя відома роль Писанки - відьми Горпини в екранізації легендарного історичного роману Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (режисер – Єжи Гофман). Фахівці також відзначають її ролі в таких фільмах, як "Душка" Йоса Стеллінга, в міні-серіалі "Чорна рада" Миколи Засєєва-Руденка, мюзиклі "Сорочинський ярмарок" Семена Горова.

Писанка активно знімалася і в наступні роки, а також багато грала в антрепризних виставах. Також відомо, що актриса в минулому році працювала на зйомках нового фільму Наталії Ворожбит "Демони".

Руслана Писанка особисте життя - з 2012 року актриса була одружена з бізнесменом Ігорем Ісаковим.

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Нагадаємо, 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор Київського театру імені Лесі України та зірці мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" Юрій Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

До того повідомлялося, що в Італії на 91 році життя померла легендарна актриса Моніка Вітті.

Смерть настала в результаті ускладнень через хворобу Альцгеймера від якої артистка страждала останні 20 років.

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