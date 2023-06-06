Померла Марта з фільму "Довга дорога в дюнах" Ліліта Озоліня

Театральний шлях Ліліти Озоліні, довжиною майже в 60 років, раптово обірвався.

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Померла Ліліта Озоліня - Марта з "Довгої дороги в дюнах" / колаж: Главред, фото: facebook.com/daile.lv, pexels.com

Радянська і латвійська акторка Ліліта Озоліня померла у віці 75 років. Про це повідомляє прес-служба ризького театру "Дайлес", в якому артистка служила з 1966 року. Причини смерті не уточнюються.

"Ліліт була дівою і легендою в нашого театру. Її роботи були видатними, такими тонкими і глибокими. Вкрай болюча втрата для театру "Дайлес", латвійського театру і світового кіно. Для нас, як колективу, і особисто для кожного. Втрата раптова... Від імені театру висловлюємо співчуття родині Ліліти Озоліні, рідним, шанувальникам її таланту і всім, хто запам'ятає яскраву особистість акторки", - повідомляють колеги.

Ліліта Озоліня дебютувала в кіно в 1967 році у фільмі "Коли дощ і вітер стукають у вікно". Але головною кінороботою її життя (як вважала і сама акторка), стала семисерійна кінострічка "Довга дорога в дюнах" (1980).

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Озоліня в драмі зіграла головну роль - Марти, яка, всупереч життєвим обставинам, зберегла любов до Артура, сина рибалки. Всього за свою кінокар'єру вона зіграла 34 ролі.

На театральній сцені - більше. Крім Дайлеса вона також з 1996 року служила в Ризькому театрі імені Чехова. Останніми театральними роботами Ліліти Озоліні стали Генрієтта Іскаріот ("Опівнічне шоу з Юдою Іскаріотом" Гірга, 2022) та головна роль у виставі Флоріани Зеллер "Мати" (2020) у театрі Дайлес.

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Також повідомлялося про загибель молодого українського актора Антона Прасоленка на фронті - артист отримав на передовій не сумісне з життям поранення. Він брав участь у боях на Сході, хоча і не був професійним військовим.

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