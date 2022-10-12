Померла легендарна "Джессіка Флетчер" - зірка серіалу Вона написала вбивство

Померла Анджела Ленсбері - Джессіка Флетчер з серіалу Вона написала вбивство / imdb.com, pixabay.com

Британська оскароносна актриса-рекордсмен, дама Анджела Ленсбері покинула цей світ в ніч з 10 на 11 жовтня у віці 96 років.

Про це повідомляє People з посиланням на офіційну заяву сім'ї артистки. "Діти дами Анджели Ленсбері з сумом повідомляють, що їхня мати мирно померла уві сні вдома в Лос-Анджелесі о 1:30 ночі сьогодні, у вівторок, 11 жовтня 2022 року, всього за п'ять днів до її 97-річчя. Крім її трьох дітей, Ентоні, Дейдри і Девіда, у неї залишилися троє онуків, Пітер, Кетрін і Іен, а також п'ятеро правнуків і її брат, продюсер Едгар Ленсбері", - говоиться в оголошенні.

Анджела Ленсбері почала кар'єру в 17 років. Практично 80 років на сцені принесли Ленсбері три номінації на Оскар, 18 номінацій на Еммі. Вона була лауреаткою премії Золотий глобус 6 разів, 5 разів вона отримала Тоні. Її внесок у розвиток кінематографа був відзначений в 2013 році почесною премією Оскар. У 2014 році отримала з рук королеви Єлизавети II звання дами-командора ордена Британської імперії за внесок у драматичне мистецтво і благодійність.

Найбільшу популярність, світову любов і визнання Ленсбері принесла роль Джессіка Флетчер - ексцентричної і дотепної письменниці і детектива-аматора в серіалі Вона написала вбивство. Серіал знімали 12 років, з 1984 по 1996 рік.

Сім'я акторки зазначає, що до останніх днів Анджела зберігала гострий розум і пам'ять - рвалася на сцену і знімальний майданчик. На жаль, в останні роки її життя їй це вдавалося не дуже часто: Ленсбері відмовлялася від ролей немічних і вмираючих бабусь.

Остання роль акторки відбулася в детективному фільмі Ножі наголо: Скляна цибуля, прем'єра якого відбудеться в листопаді 2022 року.

Раніше повідомлялося, що дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, актриса, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська актриса і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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