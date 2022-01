Помер Міт Лоуф - зірка фільмів Бійцівський клуб і Бладрейн, рок-музикант і володар Греммі

Міт Лоуф - Майкл (Марвін) Лі Едей (27 вересня 1947 - 20 січня 2022) / Колаж - gettyimages.com

Міт Лоуф, він же Майкл (Марвін) Лі Едей, відомий рок-музикант і актор пішов з життя 20 січня 2022 в колі рідних і друзів.

Повідомлення про смерть артиста з'явилось на його офіційній сторінці в Facebook.

"З розбитим серцем ми повідомляємо, що незрівнянний Міт Лоуф помер сьогодні ввечері в оточенні своєї дружини Дебори, дочок Перл і Аманди та близьких друзів.

Його дивовижна кар'єра тривала 6 десятиліть, за які він продав понад 100 мільйонів альбомів по всьому світу і знявся в більш ніж 65 фільмах, включаючи Бійцівський клуб, Фокус, Шоу жахів Роккі Хоррора і Світ Уейна.

Bat Out of Hell залишається одним з 10 найбільш продаваних альбомів усіх часів. Ми знаємо, як багато він значив для багатьох з вас, і ми щиро цінуємо всю вашу любов і підтримку, коли ми переживаємо цей важкий час втрати такого надихаючого художника і прекрасної людини.

Ми дякуємо Вам за розуміння нашої потреби в конфіденційності в даний час.

Від його серця до ваших душ... Рок буде жити вічно!"

У ЗМІ припускають, що артист помер з природних причин.

Міт Лоаф - один з найбільш продаваних музикантів усіх часів, всього було продано понад 80 мільйонів копій його музичних записів.

У 1994 році музикант став володарем премії Греммі за краще сольне вокальне рок-виконання за пісню I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).

