Шинейд О'коннор вирішила накласти на себе руки після самогубства 17-річного сина

Шинейд О'коннор намагалася накласти на себе руки / instagram.com/oconnor.sinead

Співачка Шинейд О'коннор зробила спробу накласти на себе руки після похорону її 17-річного сина Шейна.

Молодий чоловік був знайдений мертвим після вчинення самогубства 7 січня. У четвер, 13 січня, відбулися похорони Шейна, на яких, за його прижиттєвим бажанням, були присутні лише його батьки.

Через кілька годин після церемонії Шинейд О'коннор була госпіталізована після спроби суїциду. Про це повідомляє Irish Central з посиланням на офіційну сторінку співачки в Twitter.

Там О'коннор залишила серію страшних повідомлень, повних болю, в яких вона звинувачує себе в смерті улюбленого сина, і заявляє, що не бачить сенсу далі жити. Останнім повідомленням було: "Я вирішила піти за своїм сином. Немає ніякого сенсу жити без нього. Я руйную все, до чого торкаюся. Я жила тільки для нього. Але зараз його немає. Я знищила свою сім'ю. Мої діти не хочуть мене знати. Я жахлива людина. А ви всі думаєте, що я хороша, тільки тому, що я співаю. Але це не так".

Після цього співачка зникла з мережі. Очевидно, стривожені шанувальники викликали поліцію до її будинку, звідки її доставили в лікарню. Подробиці подальших подій не відомі, але Шинейд О'коннор на даний момент жива, і висловлює намір продовжувати спроби позбавити себе життя, поки не возз'єднається зі своїм сином: "Мені дуже шкода. Я не повинна була цього говорити. Я зараз з поліцейськими на шляху до лікарні. Мені шкода, що я засмутила всіх. Я втрачена без моєї дитини і ненавиджу себе. Лікарня мені допоможе лише ненадовго. Але я маю намір знайти Шейна. Це лише питання часу".

Реклама

Повідомлення Шинейд О'коннор / twitter.com

читайте такожЗірка серіалу кріпосна намагалася накласти на себе руки

Раніше були опубліковані останні слова діджея Avicii перед самогубством.

Інші цікаві новини: