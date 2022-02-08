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Померла остання мешканка: на Одещині знайшли село-привид без жодного жителя

8 лютого 2022, 10:12

Бабуся перед смертю жила на самоті.

Після смерті бабусі Марії село стало "привидом"/ Фото ілюстративне, УНІАН

В Одеській області вимерло ціле село Іванівка, проте воно досі лишається на карті.

Про останню мешканку села розповів журналіст Ігор Столяров у Facebook. Він зазначив, що жінка померла минулого року, проте про її смерть він дізнався лише зараз. Перед смертю бабуся жила на самоті. Після цього у населеному пункті не лишилося людей.

При цьому село-привид у Знам'янській територіальній громаді Березовського району досі залишається на карті.

За словами Столярова, бабуся Маруся декілька років лишалася єдиною мешканкою села Іванівка. Коли до жінки іноді заходили гості, вона розповідала їм про свою молодість, а також казала, що мріє про відродження рідного села.

"Практично до дня смерті Маруся жила одна у селі Іванівка. Розмовляла з двома песиками, які бігали у її дворі. А навколо вулиця зі зруйнованих хатин…", – зазначив Столяров.

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Журналіст також звернув увагу на байдужість чиновників. За його словами, він неодноразово писав про важке життя у селах, проте на опубліковану інформацію місцеві чиновники не звертали увагу.

"Я багато писав про нестерпне життя сіл, але чиновники, як правило, не хотіли міняти життя людей на краще, а частіше думали, як мені помститися за правду", – пише журналіст.

Раніше повідомилося, що на Тернопільщині знайшли село, де живе одна людина. Чоловік не покидає село, яке знаходиться на межі зникнення з карти України. Він має господарство та обробляє землю.

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