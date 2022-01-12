У Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлунку

Організм артиста, ослаблений вірусною пневмонією, дає збій.
Актор Леонід Куравльов, відомий ролями у фільмах Афоня, Іван Васильович змінює професію і Вій, знаходиться в реанімації московської клініки з вірусною пневмонією.
Стан 85-річного артиста медики оцінюють, як важкий.
Куравльов не в змозі харчуватися самостійно, йому провели гастростомію - ввели спеціальну трубку в шлунок через надріз в черевній порожнині.
Також у актора відзначається погіршення когнітивної діяльності та мови, низький, нестабільний тиск. Все це - результат тяжкого ураження мозку і судин - цереброваскулярної хвороби (ЦВБ).
"У 85-річного Леоніда Куравльова було виявлено стійке зниження пізнавальної діяльності з втратою в тій чи іншій мірі раніше засвоєних знань і практичних навичок. Порушення пам'яті і мови, розумового процесу і спогадів. Порушення функцій ковтання їжі. Зараз свідомість артиста знаходиться на рівні поверхневого оглушення. Життєво важливі процеси в організмі артиста все ще активні - Леонід В'ячеславович сам дихає і знаходиться без апарату штучної вентиляції легенів", - процитували KP.RU джерело в охороні здоров'я.читайте такожЗірка фільму Іван Васильович змінює професію потрапив до реанімації
Раніше 17-річний син співачки Шинейд О'коннор наклав на себе руки.
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