Помер легендарний актор фільму Афоня та Іван Васильович змінює професію Леонід Куравльов

Свої останні дні легендарний артист провів у московському хоспісі.
У Москві 30 січня помер знаменитий актор Леонід Куравльов.
Свої останні дні артист провів у московському хоспісі, куди медики відправили його після перенесеної коронавірусної інфекції.
Актор Леонід Куравльов помер на 86 році життя, передає Союз кінематографістів Росії.
Що сталося з Леонідом Куравльовим
Ще на початку січня Куравльов опинився в лікарні, де у нього був виявлений Covid-19.
Зусиллями медиків вірусну пневмонію вдалося перемогти, проте актор все ж так і залишився потребують паліативної допомоги у зв'язку з іншим, невиліковним захворюванням.
Рідні актора прийняли рішення перевести його в будинок престарілих, де йому забезпечували відповідний догляд.
За словами сина і дочки, в останні роки Леонід Куравльов вів самітницький спосіб життя.
Він рідко виходив на вулицю, практично ні з ким не спілкувався і дуже сумував за померлою в 2012 році дружиною Ніною, разом з якою він прожив більше 50 років.
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Знамениті фільми актора Леоніда Куравльова
Куравльов знімався в багатьох відомих фільмах: Афоня, Іван Васильович змінює професію, Вій, Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо і десятки інших прекрасних робіт.
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