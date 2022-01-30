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Помер легендарний актор фільму Афоня та Іван Васильович змінює професію Леонід Куравльов

30 січня 2022, 11:17

Свої останні дні легендарний артист провів у московському хоспісі.

Леонід Куравльов
Леонід Куравльов / кадр з фільму Афоня

У Москві 30 січня помер знаменитий актор Леонід Куравльов.

Свої останні дні артист провів у московському хоспісі, куди медики відправили його після перенесеної коронавірусної інфекції.

Актор Леонід Куравльов помер на 86 році життя, передає Союз кінематографістів Росії.

Що сталося з Леонідом Куравльовим

Ще на початку січня Куравльов опинився в лікарні, де у нього був виявлений Covid-19.

Зусиллями медиків вірусну пневмонію вдалося перемогти, проте актор все ж так і залишився потребують паліативної допомоги у зв'язку з іншим, невиліковним захворюванням.

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Рідні актора прийняли рішення перевести його в будинок престарілих, де йому забезпечували відповідний догляд.

За словами сина і дочки, в останні роки Леонід Куравльов вів самітницький спосіб життя.

Він рідко виходив на вулицю, практично ні з ким не спілкувався і дуже сумував за померлою в 2012 році дружиною Ніною, разом з якою він прожив більше 50 років.

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Знамениті фільми актора Леоніда Куравльова

Куравльов знімався в багатьох відомих фільмах: Афоня, Іван Васильович змінює професію, Вій, Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо і десятки інших прекрасних робіт.

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