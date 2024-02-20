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Помер популярний український актор Віктор Раду

Анна Підгорна
20 лютого 2024, 17:05
Артист трагічно закінчив свій сценічний шлях довжиною майже в 40 років.
Помер Віктор Раду
Помер Віктор Раду / колаж: Главред, фото: pexels.com, kino-teatr.ru

Український актор театру і кіно Віктор Раду помер у віці 67 років. Про це повідомила прес-служба Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші на своїй офіційній сторінці в Facebook. Артист служив там з 1987 року.

"Він завжди був ідеальним партнером на сцені, надійним робітником, справжнім чоловіком і дуже світлою людиною. Віктор Андрійович допомагав багатьом молодим акторам, передавав їм секрети акторської майстерності, не відмовлявся від нових ролей, з кожної ролі Віктор Андрійович робив акторський шедевр", - пишуть в некролозі Віктора Андрійовича.

Відомий актор пішов з життя через проблеми з серцем. Офіційна причина - зупинка серця.

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В Одеському театрі юного глядача Раду запам'ятають завдяки ролям у таких виставах, як "Ромео і Джульєтта", "Лісова пісня", "Кайдашева сім'я", "Смак сонця" та ін.

Також Віктор Андрійович побудував вельми успішну кінокар'єру. За своє життя він встиг знятися в більш ніж 30 різних фільмах і серіалах: "Ліквідація", "Прозріння", "Побачити океан", "Жіноча логіка" та ін.

Раніше помер актор і сатирик з "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.

Також у США скоїв самогубство зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.

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