Помер відомий український диктор Василь Манько

У віці 77 років помер український диктор Василь Манько. Про це у своєму блозі у Facebook повідомив його колега, телевізійник Микола Канішевський.
"29 липня пішов з життя Василь Пантелійович Манько. Старше покоління памʼятає його як провідного диктора Українського Телебачення (Хрещатик, 26)", - написав він.
Пізніше в коментарі для Детектор Медіа похресник Василя Пантелійовича підтвердив смерть диктора. Він також розповів, що відхід Манька, ймовірно, пов'язаний із нещодавно перенесеною операцією, після якої диктор так і не зміг видужати.
Василь Манько був диктором на радіо і на телебаченні. Найбільш відомий роботою в передачі "Актуальна камера". В останні роки життя займався озвучуванням аудіокниг для людей із порушеннями зору в студії звукозапису Українського товариства сліпих.
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