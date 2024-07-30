Помер відомий український диктор Василь Манько

Українське телебачення в жалобі та прощається з легендою.

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Помер Василь Манько - смерть диктора Василя Манько / колаж: Главред, фото: Facebook Микола Канішевський

У віці 77 років помер український диктор Василь Манько. Про це у своєму блозі у Facebook повідомив його колега, телевізійник Микола Канішевський.

"29 липня пішов з життя Василь Пантелійович Манько. Старше покоління памʼятає його як провідного диктора Українського Телебачення (Хрещатик, 26)", - написав він.

Пізніше в коментарі для Детектор Медіа похресник Василя Пантелійовича підтвердив смерть диктора. Він також розповів, що відхід Манька, ймовірно, пов'язаний із нещодавно перенесеною операцією, після якої диктор так і не зміг видужати.

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Василь Манько був диктором на радіо і на телебаченні. Найбільш відомий роботою в передачі "Актуальна камера". В останні роки життя займався озвучуванням аудіокниг для людей із порушеннями зору в студії звукозапису Українського товариства сліпих.

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