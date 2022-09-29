Помер автор хіта Gangsta's Paradise - 59-річний репер Coolio

Помер репер Coolio / instagram.com/coolio

28 вересня в Лос-Анджелесі на 60-тому році життя помер репер Coolio (Артіс Леон Айві). Смерть виданню Variety підтвердив менеджер артиста Джарел Поузі.

Причина смерті не називається, імовірно з музикантом стався серцевий напад. Куліо стало погано в будинку його друзів близько 16:00 за місцевим часом. Його знайшли непритомним на підлозі. Йому викликали карету швидкої допомоги, парамедики намагалися реанімувати співака 45 хвилин, проте о 17:00 констатували його смерть.

"Ми засмучені втратою нашого дорогого друга і клієнта Куліо, який помер сьогодні вдень. Він зворушив світ даром свого таланту, і його буде дуже не вистачати. Спасибі всім у всьому світі, хто слухав його музику, і всім, хто звертався з приводу його смерті. Будь ласка, згадуйте про близьких Куліо в своїх думках і молитвах", - йдеться в офіційній заяві від менеджерів музиканта.

Куліо став надзвичайно відомий і популярний завдяки своєму хіту Gangsta's Paradise, який всі почули в 1995 у фільмі Небезпечні уми. З тих пір трек став найбільш продаваним синглом в США (1995) і приніс своєму творцеві Греммі за краще реп-виконання (1996).

Раніше повідомлялося, що Дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, акторка, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

Інші новини: