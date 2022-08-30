Помер Михайло Горбачов: всі подробиці

Михайло Горбачов / Reuters

На 92-му році життя помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов.

Як повідомляють росЗМІ, Горбачов помер після важкої хвороби.

"Сьогодні ввечері після важкої і тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", — повідомили в ЦКЛ.

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На початку літа 2022 року прессекретар Горбачов-Фонду Володимир Поляков заявив, що Михайло Горбачов страждає від захворювання нирок і проходить курс лікування, в тому числі гемодіаліз.

У червні стали з'являтися новини про погіршення стану здоров'я 91-річного колишнього президента СРСР.

Вже відомо, що політика поховають в Москві на Новодівичому цвинтарі в родовому похованні поряд з дружиною. Про це повідомив знайомий із побажаннями близьких померлого.

Михайло Горбачов - біографія

Михайло Горбачов був першим і останнім президентом СРСР в період від 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року.

Також Горбачов був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС і Головою Президії Верховної Ради СРСР.

Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії і гласності, яка в подальшому призвела до ринкової економіки, вільних виборів і розпаду СРСР.