Помер Михайло Горбачов: всі подробиці

У червні стали з'являтися новини про погіршення стану здоров'я 91-річного колишнього президента СРСР Михайла Горбачова.
На 92-му році життя помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов.
Як повідомляють росЗМІ, Горбачов помер після важкої хвороби.
"Сьогодні ввечері після важкої і тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", — повідомили в ЦКЛ.
На початку літа 2022 року прессекретар Горбачов-Фонду Володимир Поляков заявив, що Михайло Горбачов страждає від захворювання нирок і проходить курс лікування, в тому числі гемодіаліз.
У червні стали з'являтися новини про погіршення стану здоров'я 91-річного колишнього президента СРСР.
Вже відомо, що політика поховають в Москві на Новодівичому цвинтарі в родовому похованні поряд з дружиною. Про це повідомив знайомий із побажаннями близьких померлого.
Михайло Горбачов - біографія
Михайло Горбачов був першим і останнім президентом СРСР в період від 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року.
Також Горбачов був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС і Головою Президії Верховної Ради СРСР.
Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії і гласності, яка в подальшому призвела до ринкової економіки, вільних виборів і розпаду СРСР.