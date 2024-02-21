Помер актор-зірка легендарного ситкому "Офіс"

Стало відомо про смерть популярного британського актора і коміка Юена Макінтоша, якого відомий за роллю Кіта Бішопа в ситкомі "Офіс" (британська версія).

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Юен Макінтош помер у віці 50 років / колаж Главред, кадр з серіалу "Офіс"

21 лютого 2024 року стало відомо про смерть у возврасте 50 років популярного британського актора і коміка Юена Макінтоша, який прославився в британському комедійному серіалі "Офіс" роллю Кіта Бішопа. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Відомо, що останнім часом Макінтош серйозно хворів і навіть провів свої останні дні в будинку престарілих. Точну причину смерті знаменитості не називають.

"З великим сумом ми повідомляємо про мирний відхід у вічність нашого улюбленого комедійного генія Юена Макінтоша. Його сім'я дякує всім, хто його підтримував, особливо будинок престарілих Willow Green Care Home. Незабаром відбудеться приватна кремація для сім'ї і близьких друзів, а пізніше в цьому році – урочиста панахида", ‒ заявив прессекретар актора.

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Окрім ролі Кіта Біщопа з культового британського "Офісу", Макінштон з'являвся в серіалі "Міранда" і скетч-шоу "Маленька Британія", а також багато виступав на фестивалі мистецтв Единбурзький Фріндж, а також грав у мюзиклах.

Нагадаємо, раніше помер актор і сатирик з "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які й не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.

Також у США скоїв самогубство зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж прес.

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