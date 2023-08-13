Українську співачку перед концертом відкачувала швидка

Співачці Mamarika стало погано буквально перед самим концертом.

https://glavred.net/stars/ukrainskuyu-pevicu-posle-koncerta-zabrala-skoraya-10492852.html Посилання скопійоване

Співачці стало погано перед виступом / Колаж Главред, фото Instagram/mamarika.official

Українська співачка Mamarika не на жарт схвилювала своїх шанувальників.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, її відкачувала швидка. Зокрема, співачка показала фото з карети швидкої допомоги. "Народ, мене забрала швидка. Вже відкачали, не хвилюйтеся. Деталі завтра", - написала вона.

Співачка також не поділилася деталями своєї госпіталізації.

відео дня

Лікарі швидкої надали співачці першу допомогу / Instagram / mamarika_official

До цього у своїх сторіз вона постила, як готується до виступу зі співачкою KOLA. "Ми такі заморені. Боже, такий класний у нас, що жодного лайка не буде на цій сторіс", — ділилася співачка в сторіз.

Ну а пізніше сталося те, що сталося.

Залишається сподіватися, що із зіркою нічого поганого не сталося і скоро вона вже буде в "шоу-бізнесовому" строю.

Нагадаємо, нещодавно співачку запитали, чи готова вона зробити пластичну операцію зі збільшення грудей. МамаРика зізналася, що перестала годувати Давида грудьми лише в кінці минулого року, тому для себе на це питання ще не відповіла, хоч і знає, що багато зіркових мам це практикують після грудного вигодовування.

Раніше українська співачка MamaRika похвалилася разюче підтягнутою фігурою всього через тиждень після пологів, і поділилася своїм секретом стрункості для молодих мам.

Вас також може зацікавити: