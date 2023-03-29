"З мене хотіли зробити Ані Лорак": MamaRika згадала про непристойні пропозиції

Українська співачка MamaRika, згадала, як на початку кар'єри (тоді вона була відома як Еріка) їй надходили непристойні пропозиції від "впливових людей".

MamaRika та Ані Лорак / колаж УНІАН

Відома українська попспівачка MamaRika (справжнє ім'я ‒ Анастасія Середа), згадала, як на старті кар'єри (тоді вона була відома як Еріка) їй надходили непристойні пропозиції від "впливових людей і депутатів". Про це вона розповіла в інтерв'ю порталу Тabloid.

"У минулому житті, в житті Еріки – були непристойні пропозиції. Я не погоджувалася. Коли ти продюсерський проєкт, з тебе роблять дівчинку в платтячках. І такі пропозиції іноді надходять. Я пам'ятаю, що з мене хотіли зробити візуалку Ані Лорак, коли вона ще не зійшла з розуму. Багато корпоративів було, в ті часи мені пришили образ недалекої простушки", - говорить співачка.

Але в такому образі MamaRika працювати не захотіла.

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"До мене взагалі нереально було підійти, тому що я, може, і виглядала як ципочка, але яйця у мене були завжди. Вони у мене вивалювалися прямо з-під тієї, блін, сукні. Це все – взагалі не мій варіант. Я могла знищити одним поглядом. Мовляв, я ще сама тобі заплачу, тільки щоб ти від мене відстав. Ну, реально", - говорила артистка.

Нагадаємо, раніше співачка українського походження Таїсія Повалій вперше за довгий час дала офіційне інтерв'ю. Очікувано, що вона захотіла говорити лише з пропагандистськими ЗМІ, а про війну, яку Путін розв'язав проти України, вона не сказала ані слова.

Повалій розповіла, чи планує ще заводити дітей у своєму поважному віці, і поскаржилася на згасання інтимного життя зі своїм продюсером, за сумісництвом чоловіком-путіністом Ігорем Ліхутою.

Пізніше українці моторошно обурилися Таїсією Повалий - за те, що та в новорічну ніч розважала жителів країни-агресора легендарним хітом Володимира Івасюка і Софією Ротару "Червона рута".

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