Український актор несподівано виїхав до США: ексдружина зробила заяву

Українська блогерка і ведуча Аліна Шаманська вирішила прокоментувати від'їзд свого колишнього чоловіка Руслана Ханумака з України до США. За її словами, вона не хотіла цього робити, але змушена відповідати через хвилю негативних коментарів.
У своєму Instagram дівчина розповіла, що не збиралася реагувати на від'їзд Ханумака під час війни України з Росією до США, але тепер вирішила висловитися про ситуацію.
За словами Шаманської, вона давно розлучена з Ханумаком, а в її колишнього чоловіка - інша. Колишнє подружжя об'єднує лише син.
"Я змушена зробити це оголошення, тому що, на мій превеликий подив, існує певна кількість людей, яка вважає, що я досі одружена і маю стосунки з Русланом Ханумаком. Я хочу це спростувати і заявити, що досить давно я подала на розлучення. Зараз я офіційно розлучена. Жодного стосунку до його прийнятих рішень і дій я не маю. Ця людина була у стосунках ще задовго до розлучення і перебуває зараз. Єдине, що нас об'єднує, це наш син", - наголосила Аліна Шаманська.
Хто такий Руслан Ханумак?
Руслан Ханумак - український актор, ведучий і комік. Учасник гумористичного проєкту "Ліга сміху". Співпрацював зі Студією "Квартал 95".
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Аліна Шаманська викрила Руслана Ханумака на брехні після заяви про розлучення: обоє з подружжя виклали свою версію подій. Шаманська сказала, що версія Ханумака не відповідає дійсності.
Новий кліп Ханумака потрапив у величезний скандал: його пісня і кліп "Дика Дичка" зазнали жорсткої критики. Трек був присвячений жінкам-військовим, які захищають Україну на передовій.
Українська правда дізналася, коли Ханумак поїхав до США. За даними журналістів, Ханумак, який поїхав до Штатів і сказав, що через сина не збирається повертатися в Україну, залишив територію української держави ще за два місяці до того, як про це сказав.
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