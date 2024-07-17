Український актор несподівано виїхав до США: ексдружина зробила заяву

Блогерка Аліна Шаманська розповіла, що думає про від'їзд свого колишнього чоловіка, актора і шоумена Руслана Ханумака, з України до Сполучених Штатів.

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Шаманська і Ханумак у розлученні, їх об'єднує лише син / Колаж: Главред, фото: Instagram Шаманської, Instagram Ханумака

Українська блогерка і ведуча Аліна Шаманська вирішила прокоментувати від'їзд свого колишнього чоловіка Руслана Ханумака з України до США. За її словами, вона не хотіла цього робити, але змушена відповідати через хвилю негативних коментарів.

У своєму Instagram дівчина розповіла, що не збиралася реагувати на від'їзд Ханумака під час війни України з Росією до США, але тепер вирішила висловитися про ситуацію.

За словами Шаманської, вона давно розлучена з Ханумаком, а в її колишнього чоловіка - інша. Колишнє подружжя об'єднує лише син.

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"Я змушена зробити це оголошення, тому що, на мій превеликий подив, існує певна кількість людей, яка вважає, що я досі одружена і маю стосунки з Русланом Ханумаком. Я хочу це спростувати і заявити, що досить давно я подала на розлучення. Зараз я офіційно розлучена. Жодного стосунку до його прийнятих рішень і дій я не маю. Ця людина була у стосунках ще задовго до розлучення і перебуває зараз. Єдине, що нас об'єднує, це наш син", - наголосила Аліна Шаманська.

Хто такий Руслан Ханумак? Руслан Ханумак - український актор, ведучий і комік. Учасник гумористичного проєкту "Ліга сміху". Співпрацював зі Студією "Квартал 95".

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Аліна Шаманська викрила Руслана Ханумака на брехні після заяви про розлучення: обоє з подружжя виклали свою версію подій. Шаманська сказала, що версія Ханумака не відповідає дійсності.

Новий кліп Ханумака потрапив у величезний скандал: його пісня і кліп "Дика Дичка" зазнали жорсткої критики. Трек був присвячений жінкам-військовим, які захищають Україну на передовій.

Українська правда дізналася, коли Ханумак поїхав до США. За даними журналістів, Ханумак, який поїхав до Штатів і сказав, що через сина не збирається повертатися в Україну, залишив територію української держави ще за два місяці до того, як про це сказав.

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