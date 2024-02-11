"Дам тільки один коментар": блогерка Шаманська запідозрила співачку Трінчер у плагіаті

Блогерка Аліна Шаманська звинуватила співачку/блогерку Анну Трінчер у крадіжці ідеї її проєкту "Розлючена" і показала, що саме не так.

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Шаманська недвозначно натякнула, що у студії проєкту Трінчер такий самий дизайн, як і в її проєкту / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська блогерка Аліна Шаманська звинуватила співачку і блогерку Анну Трінчер у тому, що так вкрала її ідею з відеоподкастом на YouTube. У Stories своєї сторінки в Instagram Шаманська розмістила колаж, на якому зображено кадр з її програми і кадр із нового проєкту Трінчер.

Дівчина недвозначно натякнула, що студія проєкту Трінчер має такий самий дизайн, як і проєкт Шаманської, - два крісла, мікрофони, встановлені на столі, книжкова полиця на задньому тлі і навіть схожа неонова вивіска з назвою проєкту.

"Насправді, дійсно, не планувала давати жодних коментарів, а просто продовжувати якісно виконувати свою улюблену справу. Найменше в такий важкий для країни період хочеться влаштовувати сварки і розбірки. Дам тільки один коментар: Я вітаю Аню та її креативну команду із запуском свого подкасту", - написала вона.

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Розлучення Трінчер і Волошина

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин оголосили про своє роз лучення - через рік після весілля. Ініціатором розлучення став саме Волошин.

Також на своїй сторінці в Instagram блогер зазначив, що він почувається травмованим неадекватною поведінкою свого біологічного батька в сім'ї. Він також пояснив, що розлучення з Анною мотивується, зокрема, його "генетичною схильністю" до руйнування стосунків.

Зокрема, Олександра Волошина запитали, чи офіційно вони розлучилися. Виявилося, що пара ще не подавала відповідні документи. Блогер зазначив, що вони зі співачкою мають намір зробити це найближчим часом.

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