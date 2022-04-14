Ворожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під Києвом

Будинок під Києвом, де знімали серіал Свати, зруйнували російські окупанти / 1+1

Комедійний серіал студії Квартал-95 Свати всі 7 сезонів мав оглушливий успіх в Україні, Росії та Білорусі. Акторський склад був інтернаціональним, та в цілому ситком вийшов позитивним і життєстверджуючим.

Одну з головних знімальних локацій, будинок Івана та Валентини Будько, який знаходиться в Горенці, під Києвом, під час вторгнення рашистів в Україну розбомбили окупанти.

У мережі з'явився ролик, на якому показано, на що перетворився будинок "Сватів" - зруйнований дитячий майданчик, в землі - воронки від снарядів, двір перетворився на місиво зі сміття та уламків паркану.

Навіть в місце паломництва шанувальників світлого і вкрай позитивного серіалу прийшов кровожерлвий "русский мир".

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Раніше український продюсер і шоумен Ігор Кондратюк показав снаряд, яким рашисти розбомбили його будинок ще на початку березня.

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