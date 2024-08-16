Українська співачка вийшла заміж за голлівудського каскадера

Співачка вийшла заміж втретє.

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Аїда Ніколайчук вийшла заміж за каскадера / Колаж Главред, фото Instagram/aidanikolaichuk

Переможниця популярного вокального шоу Аїда Ніколайчук вийшла заміж за голівудського каскадера.

Як написала зірка на своїй сторінці в Instagram, її обранцем став каскадер родом із Франції Деніел Лочіцеро. Скромне весілля відбулося в США.

Пара мала простий та елегантний вигляд.

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Аїда Ніколайчук вийшла заміж / Скриншот Instagram

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Раніше відомий український ведучий Євген Фешак викрив Тіну Кароль - він припустив, що співачка не просто не самотня, а вже уклала з таємничим обранцем офіційний шлюб.

Також стало відомо, що Олександр Пономарьов таки став родичем Марії Яремчук, для якої був наставником на початку її творчого шляху. Парі приписували роман.

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