Українська співачка вийшла заміж за голлівудського каскадера

Співачка вийшла заміж втретє.
Переможниця популярного вокального шоу Аїда Ніколайчук вийшла заміж за голівудського каскадера.
Як написала зірка на своїй сторінці в Instagram, її обранцем став каскадер родом із Франції Деніел Лочіцеро. Скромне весілля відбулося в США.
Пара мала простий та елегантний вигляд.
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Раніше відомий український ведучий Євген Фешак викрив Тіну Кароль - він припустив, що співачка не просто не самотня, а вже уклала з таємничим обранцем офіційний шлюб.
Також стало відомо, що Олександр Пономарьов таки став родичем Марії Яремчук, для якої був наставником на початку її творчого шляху. Парі приписували роман.
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