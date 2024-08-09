Олександр Пономарьов таки став родичем Яремчук

Олександр Пономарьов зізнався в близьких стосунках із Яремчук.

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Марія Яремчук та Олександр Пономарьов таки стали близькими/ колаж: Главред, фото: instagram.com/popova.svitlana.mua, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Український популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, як поріднився з артисткою Марією Яремчук, і вперше розповів про її чоловіка.

За даними ТСН, у травні цього року виконавиця стала мамою. Вона веде досить закритий спосіб життя, тому в інтернеті з'явилося безліч пліток про те, хто ж став батьком. Ба більше, ці чутки торкнулися і самого Олександра Пономарьова, якого "викрили в батьківстві".

Співак зізнався, що взагалі не знав, як на це реагувати. Виконавцю було просто незручно перед чоловіком Яремчук.

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Хто такий Олександр Пономарьов? Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

"Цікаво, батьком став... П'ять років Марічку не бачив, а скільки почув про себе нового! Я навіть не знаю, як реагувати на це, бо мені незручно перед чоловіком Марічки", - заявив Пономарьов.

Тим часом, співак справді став татом сина Яремчук, щоправда, хрещеним. Як зізнався співак, артистка йому зателефонувала і запропонувала, а він, своєю чергою, погодився.

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